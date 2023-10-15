走鐘獎／HOOK摘下年度最大獎！PO文暖謝「沒有大家我什麼都不是」
年度YouTuber創作者最大盛事「走鐘獎」昨（14）日圓滿落幕，最終由HOOK拿走最大獎「年度個人創作者獎」，由於人正在國外，在好友「Peeta葛格」的幫忙下，HOOK透過電話連線發表得獎感言，後來也在個人社群平台分享心情，直呼：「沒有大家我什麼都不是！」
記者詹鎰睿／綜合報導
HOOK昨日在臉書發文，「我想，可能有些人在這個瞬間，會覺得『互可？誰？男的女的？影片很無聊？可以出國但沒辦法出現在走鐘獎？』或是『某某某更該得獎，某某某的內容更讚，去非洲去北極竟然輸給去東京！小團體取暖！』」
不過HOOK認為，這些質疑的聲浪，也是YouTube這個平台存在的意義，「我們可以說自己想說的話，做自己想做的事，選擇自己想看的影片！」、「我們不用被動的等待通告的來臨，只要拿起手機或是相機就可以宣傳自己」、「我們不用忍受任何不想看的東西，只要按下暫停，只要關掉網頁。」
「這裡有無限可能！」最後HOOK寫下感言，「我很感謝，不只是因為得了獎，而是真的很感謝這一切」，特別是所有喜愛HOOK的粉絲，「其實我並沒有什麼特殊的才能，所以我想特別感謝互粉，比任何人都關心我，比任何人都還溫柔，在太陽來臨之前，有你們在的時間，我不再怕黑夜！」她強調，未來會繼續更加努力完成工作，「沒有大家我什麼都不是！」