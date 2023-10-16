「鷹眼識詐聯盟」擴大！32家銀行加入　預計明年6月全台落地

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次聯盟成員一舉擴大到32家銀行，由北富銀繼續擔任總召，中國信託、中華郵政、玉山、永豐、上海商銀、台新、元大、一銀、兆豐、華南、LINE BANK、將來銀行、聯邦、國泰世華、彰銀、臺銀、台灣中小企銀、台中商銀、合庫、新光、安泰、凱基、板信、遠東商銀、京城、陽信、華泰、三信、樂天、王道、瑞興等31家金融機構則預計在2024年6月前陸續完成「鷹眼模型」應用落地，屆時全台將有超過4300個金融據點覆蓋在「鷹眼模型」保障之下。
北富銀總經理郭倍廷表示，詐欺犯罪在近3年已成為台灣最主要也是最嚴重的犯罪類型，截至今年6月警示帳戶數累計突破10萬戶以上，較10年前大增7倍，成為社會一大挑戰，因此，北富銀積極投入防詐機制研發，並挺身而出發起聯盟共享專利，希望透過與各界攜手消彌詐騙威脅，發揚金融機構維繫社會安定的新價值。
儘管科技的便利衍生多種詐騙手法，但同樣也能運用科技有效攔阻詐騙。數位發展部數位產業署透過補助和輔導方式，引導企業開發AI創新技術方案，北富銀去年啟用「鷹眼模型」後，今年1至10月已成功攔阻416件詐騙，阻詐金額超過新台幣4.1億元，每月高風險案件數驟降99%，異常帳戶的偵測率大幅提高620倍，北富銀也在今年9月成功獲得「AI領航推動計畫」補助。
內政部警政署副署長陳永利表示，在防詐議題上，公部門有最完整的資訊，私部門則有豐富多元的資源與平台，公私部門合作才能為社會產生最大的效益。北富銀運用刑事警察局提供的詐騙犯罪樣態發展出「鷹眼模型」，雙方進一步合作推動「鷹眼識詐聯盟」，讓模型應用更廣，充分發揮阻斷詐騙金流的作用，可說是公私協作最佳示範，也期盼未來有更多公私單位投入打詐行列，多管齊下讓詐騙遠離。