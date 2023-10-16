斯巴達障礙跑／渡過恐怖野獸賽考驗　日本「登高王」加藤浩和封王

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在疫情解放後，台灣斯巴達障礙跑也增加了許多國際專業跑者參賽，今超級賽更是集結來自日本、義大利、美國、法國、中國、泰國、香港、印尼、菲律賓等地的選手激戰，但超級賽困難度明顯比前一天野獸賽下調許多，有選手完賽後打趣的說：「如果昨天是地獄，今天應該是天堂吧！」
前一天才以誇張成績拿下野獸賽男子精英組冠軍的義大利混血選手Davide Liu再度參賽，但今卻以2分鐘差距被日本30歲「登高王」加藤浩打敗，讓Davide Liu覺得遺憾說：「昨天野獸賽體力消耗太大，但加藤浩很強，即便我沒有參加前一天的比賽，我可能都不見得會贏。」Davide Liu過去都以中國賽事為主，但這次首度來台灣參賽，充份感受到台灣斯巴達的魅力，他說：「來到台灣後，才發現中國賽比較單調，台灣賽卻非常多的變化和上下起伏，挑戰性很高，明年我一定再來！」
而同樣首度來台參賽的日本30歲「登高王」加藤浩，前一天才剛去參加完101登高賽後，今就再來到平溪參賽，加藤浩雖然只是一位公務員，過去也以登高賽為主，但去年剛投入斯巴達障礙賽後便異軍突起奪下去年日本斯巴達錦標賽冠軍，今首來台參賽果然也以57分22成績封王，他說：「平溪站難度很高，有很多上下起伏的路，很難跑起來，但真的很好玩！」今年4月高雄站冠軍的日本「警察」關吉大亮也以1分05秒34屈居第三。
從今年4月高雄站以來已經連續包辦三場冠軍的25歲日本身高僅151公分的陣在穗香，今再度展現恐怖的統治力再以1小時17分38秒再度封后，包辦了今年台灣高雄站、新北站兩站4場的所有精英女子組的冠軍，陣在穗香在自己的網頁上透露以「亞洲第一」為目標，她說：「今天超級賽的路徑比前一天簡單很多，但很開心可以繼續保有冠軍！」
前一天經歷了野獸賽的殘酷後，「最強警花」謝伯韶今以1小時23分22秒獲得女子總排第三、台灣第一的成績，謝伯韶說：「今天確實輕鬆多了，但昨天是以適應場地為主，關卡也都挑戰過了一次，今再比時就順很多，主要是昨天21K有將近15K都在越野跑，有些路段甚至要拉繩子爬著走，很考驗越野跑的能力，而今天很多路徑都在水泥地上，但總體而言，難度還是算難的。」
超級賽也吸引了許多藝人和帥哥美女參賽，身為斯巴達推廣大使的梁舒涵、子賢過去只曾參加過5K衝刺賽，這次子賢還邀請《全明星運動會4》的藍隊隊友許得瑋、吳珝陽等人一同首度挑戰10K超級賽，最終梁舒涵與子賢皆順利完賽，儘管全身泥土但仍十分開心，身為活動推廣大使的他們表示很開心能看到這麼多選手跟他們一起享受比賽、挑戰自我，感謝長期支持運動賽事的永豐銀行大力支持斯巴達。
而過去主要參加越野跑和鋥鐵人三項為主的62歲鍾正章，首次參賽就是參加10K超級賽，但他的表現一點都不輸給年輕人輕鬆完賽，他說：「我從年輕開始都有固定在運動，所以，身體檢查一向都是藍色，這次帶了十幾位友一同來參加，覺得斯巴達跑不會很難，但參加的人都很有向心力也很有挑戰性，很好玩。」