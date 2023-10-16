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今晨苗栗頭屋18.3度「入秋新低」！南台灣防下雨　週五全台會更冷

▲今天清晨，苗栗縣的頭屋鄉、三灣鄉氣溫僅有18.3度，創下今年入秋以來最低溫，南台灣今明要小心雨勢，週五新的東北季風南下，各地氣溫可能再度下降。（圖／記者張志浩攝）
▲今天清晨，苗栗縣的頭屋鄉、三灣鄉氣溫僅有18.3度，創下今年入秋以來最低溫，南台灣今明要小心雨勢，週五新的東北季風南下，各地氣溫可能再度下降。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

在昨天東北季風增強影響下，今（16）日清晨，苗栗縣的頭屋鄉、三灣鄉氣溫僅有18.3度，已是今年入秋以來最低溫，且今明兩天，南台灣的水氣含量較多，全天要留意偶有局部短暫雨的機會，中北部地區則要小心較大的日夜溫差，週五（10月20日）新的東北季風南下，各地高低溫都會再次下降攝氏1至2度，請民眾特別留意天氣狀況。

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天氣風險公司分析師方俊元表示，今、明兩天在東北季風影響下，迎風面東半部多雲、偶有零星飄雨的機會，中部多雲到晴，陽光露臉機會多；但由於東北季風的冷空氣及南方北上的暖空氣交會讓南部地區的水氣含量多，因此天氣將是多雲時陰，偶有局部短暫雨的機會，中北部早晚氣溫較涼，需要留意一下日夜溫差變化。

▲ 未來一週天氣大約氛圍3個階段，週五至下週日（10月22日）東北季風增強，北台灣降雨機率較高，氣溫也明顯較低。（圖／中央氣象署提供）
▲ 未來一週天氣大約氛圍3個階段，週五至下週日東北季風增強，北台灣降雨機率較高，氣溫也明顯較低。（圖／中央氣象署提供）
週三至週四（10月18日至10月19日），北方冷高壓逐漸東移出海，台灣環境逐漸轉偏東風影響、水氣偏少，僅迎風面東半部雲量較多且偶有零星雨，其餘各地晴到多雲，山區有零星短暫陣雨。氣溫方面會略回攝氏升1至2度左右，不過局部地區仍是可能有攝氏19至20度低溫。

提醒民眾，週五至下週日（10月22日）將會有下一波東北季風南下，在其影響下，環境水氣有增多的趨勢，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，高低溫都會再次下降攝氏1至2度，日夜溫差仍明顯，週末安排外出活動應多留意天氣資訊。

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