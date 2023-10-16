今晨苗栗頭屋18.3度「入秋新低」！南台灣防下雨 週五全台會更冷
在昨天東北季風增強影響下，今（16）日清晨，苗栗縣的頭屋鄉、三灣鄉氣溫僅有18.3度，已是今年入秋以來最低溫，且今明兩天，南台灣的水氣含量較多，全天要留意偶有局部短暫雨的機會，中北部地區則要小心較大的日夜溫差，週五（10月20日）新的東北季風南下，各地高低溫都會再次下降攝氏1至2度，請民眾特別留意天氣狀況。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師方俊元表示，今、明兩天在東北季風影響下，迎風面東半部多雲、偶有零星飄雨的機會，中部多雲到晴，陽光露臉機會多；但由於東北季風的冷空氣及南方北上的暖空氣交會，讓南部地區的水氣含量多，因此天氣將是多雲時陰，偶有局部短暫雨的機會，中北部早晚氣溫較涼，需要留意一下日夜溫差變化。
週三至週四（10月18日至10月19日），北方冷高壓逐漸東移出海，台灣環境逐漸轉偏東風影響、水氣偏少，僅迎風面東半部雲量較多且偶有零星雨，其餘各地晴到多雲，山區有零星短暫陣雨。氣溫方面會略回攝氏升1至2度左右，不過局部地區仍是可能有攝氏19至20度低溫。
提醒民眾，週五至下週日（10月22日）將會有下一波東北季風南下，在其影響下，環境水氣有增多的趨勢，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，高低溫都會再次下降攝氏1至2度，日夜溫差仍明顯，週末安排外出活動應多留意天氣資訊。