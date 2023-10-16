未列不分區名單 王薇君證實將退出時代力量：對政治已感到厭煩
時代力量15日於黨慶中公布8名不分區名單，但其中未見關注去年被延攬入黨，並擔任新北市黨部主委的中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君。王薇君於臉書透露，時代力量黨主席王婉諭與秘書長李兆立曾徵詢她意願，遭她婉拒，並表示目前已辭去主委一職、退出時代力量。
記者邱新博／台北報導
王薇君致力於兒少權益，並在2022年加入時代力量，擔任新北市黨部主委及行動時代副理事長，為地方民代候選人助選。在時代力量不分區名單公布後，王薇君上於臉書發文表示，有些朋友向她表詢問，時代力量公布的8席不分區立委名單人選為何沒有她，「事情是這樣的，日前黨主席及秘書長有當面徵詢我的意願，但很抱歉我婉拒了」。
王薇君說，這些年心累人累，對政治也已感到厭煩，因為她的個性「有話就說、有事就做」，因此她在加入政黨後無法真實地做自己；她也更進一步透露，15日時代力量8周年黨慶結束後，加入時代力量階段任務已完成，目前已辭去新北黨部主委及退黨，「很抱歉我又讓大家失望了」。
時代力量公布不分區立委提名名單，排序依序為：林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青，至於前立委黃國昌未排在不分區名單中，王婉諭受訪時表示，黃國昌2020年已經淡出黨務，尊重他的選擇。