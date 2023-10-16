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2023北臺灣媽祖文化節　60神尊會香板橋慈惠宮賜福

▲2023北臺灣媽祖文化節60神尊會香板橋慈惠宮賜福。（圖／新北市民政局）
▲2023北臺灣媽祖文化節60神尊會香板橋慈惠宮賜福。（圖／新北市民政局）

生活中心/綜合報導

2023北臺灣媽祖文化節日前於慈惠宮廟前廣場，由副市長劉和然代理市長與北臺八縣市政府代表共同啟動活動儀式，恭迎全臺近50座宮廟、60尊媽祖等神尊鑾駕蒞臨板橋慈惠宮會香，並以金馬獎走星光大道模式，迎聖入廟安座，還有時尚媽祖服裝秀、歌曲演唱等表演，呈現媽祖信仰之美，邀請大家前來感受媽祖祈福文化的節慶盛會。
 

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▲眾神尊走星光大道入殿安座。（圖／）
▲▼眾神尊走星光大道入殿安座。（圖／新北市民政局）
 

臺灣媽祖文化節至今邁入第20屆，除了讓信眾體驗媽祖信仰文化，也促進北臺縣市宗教文化交流及地方發展。今年由板橋慈惠宮接任值東宮廟，是繼2013 年、睽違10 年後再度與新北市府攜手主辦，板橋慈惠宮用心規劃了祈福遶境、徒步踩街、藝陣表演、鑽轎腳、法會等多元精彩活動，邀請大家同來感受媽祖文化的魅力，也來拜媽祖、求平安、得好運。

這次除了北臺灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣等共計近50間友宮、60尊神尊蒞臨會香，並將聯合駐駕慈惠宮至11/4賜福信眾。特別的是，板橋慈惠宮為彰顯媽祖事親至孝的人倫孝道，日前特地從賢良港天后祖祠迎奉聖父積慶公、聖母積慶夫人軟身聖像，安座慈惠宮供信眾参拜，也福佑本次活動圓滿順利。
 

▲啟動儀式展演時尚藝術家吳亮儀設計師，在國際時尚藝術榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」。
▲啟動儀式展演時尚藝術家吳亮儀設計師，在國際時尚藝術榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」。（圖／新北市民政局）
啟動儀式上，並以時尚遶境創意概念，結合服裝秀與現代舞表演，展演時尚藝術家吳亮儀設計師，在國際時尚藝術榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」，呈現媽祖信仰之美，同時首創迎請眾神明走星光大道入殿儀式，由各宮廟代表手捧神尊金身，步上紅毯入廟安座，將宗教活動變身為熱鬧的嘉年華會。

今（2023）年北臺灣媽祖文化節活動，除眾神尊聯合駐駕慈惠宮賜福，10月28、29日還有踩街遶境，聘請藝陣團體表演，展現迎媽祖的熱忱與虔誠。
 

▲10月28、29日參加鑽轎腳活動有機會一次鑽過超過20多尊神尊，獲得20多倍神力加持，並可獲得福袋1份。（圖／）
▲10月28、29日參加鑽轎腳活動有機會一次鑽過超過20多尊神尊，獲得20多倍神力加持，並可獲得福袋1份。（圖／新北市民政局）
另外，10月28、29日也將在板橋府中廣場進行「鑽轎腳」儀式，讓大家祈福求平安。參贊宮廟將分2天賜福，信眾有機會一次鑽過超過20尊神尊，獲得20多倍神力的加持。機會相當難得，凡參加鑽轎腳活動的民眾可獲得福袋1份，限量8,000份，送完為止，歡迎市民朋友共襄盛舉，詳情請上民政局網站查詢。

(新北市政府民政局廣告)

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