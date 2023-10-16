7旬婦暈船小鮮肉加碼投資　幸警及時攔阻保住退休金

高雄市1名獨居的73歲詹姓婦人，因加入line財經群組，透過老師「小林」介紹投資虛擬貨幣，詹婦不疑有他，先交付45萬元並見帳面上獲利 8萬5000元，且對方還不時分享健身肌肉照，讓獨居的詹婦心動不已，再拿出75萬元面交投資，所幸員警獲報後即時攔阻退休金再次遭詐。
記者郭凱杰／高雄報導
三民二分局鼎金所指出，昨天中午接獲超商店員通報，有婦人欲借用點鈔機清點75萬元現金，店員關心詢問用途發現，婦人回應是購買泰達幣投資，懷疑婦人遇上投資詐騙，連忙報警。
經了解，詹婦月初加入line財經群組，透過群組理財老師「小林」介紹投資虛擬貨幣，只要在平台上聽從老師指示，即可輕鬆賺大錢；詹婦先前已交付45萬元給「公司理財專員」，從平台錢包上見2週內帳面就賺了8萬5000元，獲利將近20%，加上小鮮肉天天噓寒問暖，甚至分享健身肌肉照，讓獨居的詹婦心動不已，誤信對方真是陽光猛男，在對方的慫恿下，再拿出75萬元面交投資。
所幸員警聽聞後，耐心講述、分析不合常理之處，該平台係詐騙集團製作之假軟體，婦人在程式看到獲利數字都是假的，現場立即請詹婦將對方加以封鎖刪除，即時攔阻退休金再次遭詐。
警方呼籲，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱理財老師、銀行專員、投資顧問等等身分誘騙匯款，遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打165或110向警方求證及諮詢。