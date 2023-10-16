見證青年扎實的體驗！勞動部青年職涯發展中心辦職場體驗成果展

趁年輕為自己努力 勞動部微創貸款助圓夢

▲舟墨weekend早午餐店秉持給予客人最新鮮的原型食物，成功擄獲客人味蕾，目前已穩定經營2年。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲舟墨weekend早午餐店秉持給予客人最新鮮的原型食物，成功擄獲客人味蕾，目前已穩定經營2年。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

83年次、外語系畢業的陳卉珊，曾任職嘉義某吹袋機大廠的國外業務助理3年，在加班輪迴，及高度緊張的壓力下，出現生理失調等問題，幾經思索後決定離職，開始餐廳打工，經過1年多的探索後決定創業，在嘉義市成立舟墨weekend早午餐店，卻收支難以平衡，決定遷址卻苦無資金，還好透過輔導顧問的協助，成功獲貸勞動部「微型創業鳳凰」40萬元資金，才讓早午餐店挺過遷址的艱難階段。

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為協助青年就業，整合教育部等11個部會資源推動「投資青年就業方案2.0」，提供青年多元化就業服務，其中「微型創業鳳凰」就是為了協助懷有夢想的青年創業，提供資金借貸最高200萬元，不僅免保證人、免擔保品、前2年還免利息，還邀集產業專家成立輔導顧問團，提供青年創業諮詢、適性評測、座談會等措施，讓青年在創業前善用政府資源。

▲陳卉珊開設的舟墨weekend早午餐店，透過勞動部「微型創業鳳凰」的貸款補助，成功渡過遷址的艱難階段。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲陳卉珊開設的舟墨weekend早午餐店，透過勞動部「微型創業鳳凰」的貸款補助，成功渡過遷址的艱難階段。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
「還好有勞動部微創貸款，讓我大幅降低週轉資金產生的壓力」，陳卉珊說自己是東石船長的女兒，又加上是原民媳婦的身分，所以希望加入「海與山」的元素於餐點中，透過輔導顧問黃采燕得知勞動部微創貸款並申請，成功獲貸40萬元增購設備，現在舟墨weekend早午餐也走過2個年頭，營運已相對穩定，卉珊也培養一批員工來協助經營，期許同步回饋社會、保護環境。

▲-陳卉珊不僅將原民元素的馬告加入餐點中，研發出特別的早午餐口味，為了追求極致，連土司也是自己手作烘培。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲-陳卉珊不僅將原民元素的馬告加入餐點中，研發出特別的早午餐口味，為了追求極致，連土司也是自己手作烘培。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
劉邦棟補充，雲嘉南分署近6年的「微型創業鳳凰」統計資料顯示，雲嘉南轄區就提供了逾1.1萬人創業服務，協助近700個民眾成功創業，核貸近4.3億元，除青年身分的創業者外，也提供年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性，或是65歲以下設籍離島滿3個月的成年人，成為「微型創業鳳凰貸款」的適用對象，歡迎有創業需求的民眾及青年，踴躍撥打免付費諮詢專線0800-092-957洽詢，或上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)查詢。

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