淨零轉型　高市府國際關係小組會議攜手國際城市交流合作

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林欽榮表示，高雄是以工業起家的海洋城市，過去是台灣石化、金屬等產業重要聚落，在市長陳其邁上任後，致力於數位轉型，更將淨零轉型視為「生存之戰」。高雄隨即於今年6月通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，成為台灣首部地方淨零法規。
同時，面對全球減碳、淨零轉型的趨勢，高雄持續與國際城市接軌，透過產業、觀光、文化等交流合作，以及參與國際組織或會議，與國際城市攜手合作共同促進城市淨零轉型。
林欽榮也說，今年7月及9月分別前往日本及韓國考察智慧城市及淨零技術經驗，並提及韓國首爾積極發展非政府組織的國際交流，高雄可與之加強連結，增加與國際城市分享交流的機會。
國立中山大學人力資源管理研究所陳以亨教授建議，觀摩國際社會低碳排放的生活方式以促進社會轉型，台灣遊艇工業同業公會龔俊豪理事長則提到零排放環保船舶MS Porrima即將到高雄進行整體修復工程，預計2025年抵達大阪世界博覽會，不只顯示高雄造船業技術有目共睹，同時也是向國際社會展現台灣淨零排放決心與能力的最佳例證。
此外，高雄市工商發展投資策進會總幹事周玲妏提及工策會作為業界和市府之間橋樑，業界今年都對淨零碳排議題格外有感，工策會除加強零碳排概念推廣，未來也會積極拓展高雄與國際城市的交流；左營高中的青年委員蔡昀昀則建議規劃淨零教育，在學校規劃相關知識課程，讓淨零觀念深耕年輕世代，而其他出席委員亦提出外賓導覽行程增加安排高雄淨零場域、持續與淨零發展先趨的國際城市加強交流等建言。