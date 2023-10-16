乘客誤以為有好感！長榮空服員拒簽曖昧詩卡：不如提供WiFi密碼
長榮航空邀請國內著名女詩人林婉瑜合作，從10月起，在長程航線的商務艙發放迎賓詩卡，要求空服員在詩卡上面親自署名交給乘客，但詩卡內容曖昧，發生數次乘客誤以為空服員對其有好感，留下自己聯絡方式，想跟空服員進一步做朋友，造成空服員困擾，桃園市空服員職業工會發起空服員拒簽曖昧詩卡行動，呼籲長榮航空不應利用女詩人作品，在機上營造曖昧氛圍當作行銷手段，傷害職場女性。
記者李琦瑋／台北報導
桃園市空服員職業工會理事周沛汝指出，迎賓卡共有3款，其中一張寫著「我心裡儲存你的影像檔已經舊了，需要更新，要取得你的最新畫面」這類看似曖昧的文字，讓乘客誤會，造成空服員困擾，長榮航空將空服員的情感，作為低成本討好乘客的籌碼，在機上營造曖昧氛圍當作行銷手段，是非常不可取的作法。
周沛汝主張，空服員身穿制服在執勤中保持良好禮儀，和旅客說無數的請、謝謝、對不起，不代表就應該出賣身為人類所具有的情和愛，和旅客有曖昧文字的連結，不應該成為空服員工作的內容，而事實上，相比詩卡，提供機上wifi密碼，才是真正溫暖旅客內心、讓旅客連結地面所愛的捷徑。
桃園市空服員職業工會強調，長榮航空長年不尊重基層、漠視性別平等，無論是孕轉地被迫減薪、女性空服員制服只限裙裝、請生理假影響考績等，以上針對女性的種種差別待遇，都是長榮航空屢屢踐踏性平價值的證據。
桃園市空服員職業工會決定發起長榮分會全體會員拒簽曖昧詩卡行動，請長榮航空立即停止將空服員的情感當作行銷手段，更應停止利用女性詩人林婉瑜的作品來傷害職場女性的情感，空服員值得長榮航空給予更多的尊重。