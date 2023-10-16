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肚兜造型的神明小神衣

▲遠東科大生鍾有樺設計的肚兜造型玉皇三公主娘小神衣與 眾結緣。 （圖/記者劉悅攝， 2023.10.16）
▲遠東科大生鍾有樺設計的肚兜造型玉皇三公主娘小神衣與 眾結緣。 （圖/記者劉悅攝， 2023.10.16）

記者劉悅儷/台南報導

台南遠東科大創新產品設計創業管理學系四年級學生鍾有樺從入學起，每年都在玉皇四殿下或三公主娘生日前夕致贈他自行設計的小神衣贈送信眾結緣，今年三公主娘聖誕是十月二十日，他把小神衣改款成具文創風格的肚兜，感謝神明在成長過程的一路庇佑，明年畢業後仍將在宗教文創這條道路上繼續為神明服務。

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來自雲林西螺的鍾有樺，小時候身體不好，經東港東隆宮瘟王指點來台南開基玉皇宮拜玉皇四殿下為「契子」，身體好轉，為感神庥，從到台南唸大學起，每一年都自行設計小神衣，獻給玉皇四殿下或三公主娘，每次都是五百件，由於設計美觀，每次都有人加訂廣送信徒。


為念神恩，他選擇唸商品設計系，將道教的信仰導入現代設計風格中，並在求學時代就成立「心澤工藝坊」，從事客製化神明文創品的設計與開發，包括香火袋、小神衣、御守、紀念幣、神明紅菱到各射雷射雕刻，也常在廟會中看到他參與活動的身影。


鍾有樺表示，拜拜的人喜歡幫神明換新衣表達對神明的敬意，神衣有消災解厄作用，可帶在身邊保平安，不過不是每個人都有經濟能力可奉獻大神衣，所以才有縮小版小神衣的研發。小神衣過完爐，有了神明的加持，信徒隨身攜帶，如同神明隨身庇祐。一般還建議放入自己喜愛神明的香火袋，防護效果加乘。


由於三公主娘是女神，今年獻給她的小神衣改款成為肚兜造型，鍾有樺指出，今年肚兜款小神衣呈「多子多福」和「吉祥平安」寓意。前面繡上玉皇三公主聖像，搭配牡丹花代表「繁榮昌盛」及「圓滿富貴」; 背面繡上龍、鳳，表現龍鳳呈祥、吉慶之兆。總計從大一迄今，贈送給神明的小神衣已達三千五百件，一方面也感謝神明眷顧他一路唸到畢業的功德。

▲玉皇上帝信仰家族成員的玉皇三公主娘，農曆九月六日聖誕。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.16）
▲玉皇上帝信仰家族成員的玉皇三公主娘，農曆九月六日聖誕。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.16）

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