肚兜造型的神明小神衣

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來自雲林西螺的鍾有樺，小時候身體不好，經東港東隆宮瘟王指點來台南開基玉皇宮拜玉皇四殿下為「契子」，身體好轉，為感神庥，從到台南唸大學起，每一年都自行設計小神衣，獻給玉皇四殿下或三公主娘，每次都是五百件，由於設計美觀，每次都有人加訂廣送信徒。
為念神恩，他選擇唸商品設計系，將道教的信仰導入現代設計風格中，並在求學時代就成立「心澤工藝坊」，從事客製化神明文創品的設計與開發，包括香火袋、小神衣、御守、紀念幣、神明紅菱到各射雷射雕刻，也常在廟會中看到他參與活動的身影。
鍾有樺表示，拜拜的人喜歡幫神明換新衣表達對神明的敬意，神衣有消災解厄作用，可帶在身邊保平安，不過不是每個人都有經濟能力可奉獻大神衣，所以才有縮小版小神衣的研發。小神衣過完爐，有了神明的加持，信徒隨身攜帶，如同神明隨身庇祐。一般還建議放入自己喜愛神明的香火袋，防護效果加乘。
由於三公主娘是女神，今年獻給她的小神衣改款成為肚兜造型，鍾有樺指出，今年肚兜款小神衣呈「多子多福」和「吉祥平安」寓意。前面繡上玉皇三公主聖像，搭配牡丹花代表「繁榮昌盛」及「圓滿富貴」; 背面繡上龍、鳳，表現龍鳳呈祥、吉慶之兆。總計從大一迄今，贈送給神明的小神衣已達三千五百件，一方面也感謝神明眷顧他一路唸到畢業的功德。