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特企／HER&HIS舉辦乳癌防治公益講座　推廣女性自我健康關懷

▲講座上出現多位男性，代表乳癌意識的抬頭及家人們的彼此關心，讓本次活動充滿了意義。（圖／品牌提供）
▲講座上出現多位男性，代表乳癌意識的抬頭及家人們的彼此關心，讓本次活動充滿了意義。（圖／品牌提供）

本報訊

乳癌是國人婦女癌症發生率第一位，全球每年10月被指定為「國際乳癌防治月」，旨在提高對乳癌的意識，鼓勵早期檢測，並推動相關研究。乳癌是從乳腺的上皮細胞或乳小葉生長出來的惡性瘤，癌細胞是由正常細胞變異而來，細胞出現病變時就可能演變為癌細胞，進而出現過度繁殖的現象，當癌細胞積聚在某個組織或器官，如乳腺管或乳小葉就會形成腫瘤。腫瘤在成長過程中容易失去控制，進而侵犯或破壞其他鄰近組織與器官，或經由血液或淋巴系統轉移到其他器官，也就是說，腫瘤是由近而遠的侵犯其他區域，亦可能引發乳房疼痛。

HER&HIS為了響應這個重要的健康主題，於10月15日舉辦免費的乳癌預防公益講座，以推廣女性自我健康關懷，同時加強人們對於乳癌預防的認知。講座特別邀請來自「博田國際醫院國際乳房醫學中心」的魏銓延主任醫師及改斜歸正創辦人許圳凱老師，與這次活動的主辦方HER&HIS國際美業執行長安寶兒以各自的領域對乳癌防治等議題與參與者分享。講座共分四大題：
(一) 年輕就不會得到乳癌？那妳可能沒聽過年輕型乳癌！
(二)乳癌幾歲發生的頻率是最高？該如何降低風險？
(三)瑜珈對身體能帶來的好處，與正確穿戴內衣對女性胸型的影響！
(四)如果脊椎不正是如何影響大小胸的呢？

這次講座現場來了將近20位的參與者，不分男女，他們都帶著不同的想法來參與；有親人已經確診乳癌想來更瞭解乳癌的相關知識，也有想先知道該如何預防以及維持良好身形體態，才是健康長久之道。

安寶兒表示，舉辦這個活動就是想呼籲廣大的女性及家庭付出者們，在為了心愛的人努力的同時，也該好好照顧自己的身體，只有把自己的身體照顧好，才能把愛傳出去；也很開心在這次的講座上出現多位男性，代表乳癌意識的抬頭及家人們的彼此關心，讓該次活動充滿了意義。

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