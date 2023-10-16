北市納骨塔2026年將無公立塔位　北市新建富德新塔增12萬櫃

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殯葬處指出，目前富德靈骨樓排隊約650位、陽明山靈骨樓排隊約70位，以候補富德塔來估算，如無特殊選位需求，約等候一年時間；反之，可能須等候超過一年半至兩年半時間。經了解，因公立塔位價格較私立塔位經濟實惠或因已有其他祖先安厝於公立塔位，民眾基於考量祭祀方便性，且對於政府之管理也較為安心，不會有經營不善倒閉情形，又因周邊墓區都有整理規劃，視野舒適，環境清幽等原因，以致遷出者寡，候補者眾，即使排隊候補之時間較長，民眾仍願意等候。
為滿足市民需求，規劃於鄰近富德靈骨樓東北側規劃興建地下1層地上10層新塔，預計可提供容納骨灰櫃位數12萬個、神主牌位數5萬個。新塔規劃以現代化外觀、內部採光天井、周圍景觀綠化等設計手法，來破除過往靈骨塔老舊、閉塞的負面觀感。
民政局說，市府會選擇此地，主要是它本來就是公墓區，周圍500公尺內並無住家，離鄰近住宅聚集區也有地形阻卻，對於民眾可能的影響會比較低。
民政局也承諾，清明節期間，會持續規劃交通接駁，不會造成當地民眾困擾，也會加強宣導從二殯往富德新塔時，由新闢二殯聯外道路經國道3甲通往，避免經過和平東路四段。蓋了新塔，也會陸續繼續辦理遷葬，改善市容景觀，提供居民高品質的環境。
殯葬處說，目前將在112年10月21日在富德靈骨樓前廣場舉行新設納骨塔初步設計成果說明會，預計於113年上半年辦理工程發包，工期約34個月，預計116年底啟用新塔。
蔣萬安指出，慎終追遠是民眾關心的大事，北市也已進入超高齡社會，估2026年目前納骨塔將滿位，因此納骨塔位不足是必須面臨的問題，選擇興建富德納骨塔，也一直與附近住戶溝通，並做好配套措施和交通規劃，降低對附近住戶的衝擊。