境外污染影響全台 高市環保局啟動應變要求業者降載減排
今（16）日早上受東北季風狹境外污染南下影響，以致高雄空氣品質達橘色提醒等級，高雄市環保局昨日已提前要求業者降載減排，持續要求提升防制效率，另加強污染源稽查等應變作為。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市環保局指出，自昨日發現將有高濃度境外污染將移入影響高雄空氣品質立即提前啟動應變，要求業者提前降載減排，包含一、興達電廠2部燃煤機組停1部，另1部降載至50%以下；二、要求79家大型污染源業者執行停爐或降載減排，包含台塑仁武廠汽電鍋爐停載、中纖高雄廠鍋爐降載50T/H、中纖汽電二廠鍋爐停車等，環保局亦加強進廠稽查設備操作情形；三、通知轄內大型營建工地、堆置場加強防制，並自昨夜提前進行道路洗掃減少道路揚塵共130公里；四、針對交通熱區執行路邊攔檢/攔查與目測判煙稽查；五、出動空拍機查緝露天燃燒好發地區，杜絕不當燃燒行為。
環保局說，汽機柴油車排放最接近民眾生活，環保局今年將大型柴油車最大集散地（高雄港）劃設為空氣品質維護區，管制5年以上柴油大貨車及曳引車，需有2年內排煙檢驗合格紀錄，統計迄今，進出車輛符合率98%。另去（111）年也針對三處觀光景點（壽山動物園、駁二及澄清湖）劃設為空維區，要求柴油大客車及機車須擁有相關之排煙檢驗合格紀錄。
環保局說明，預計下午起空品將逐漸緩解，但境外污染將影響至明日，環保局將持續應變要求減排降載，同時呼籲市民朋友外出前，可先留意環保局空氣預報，掌握即時空氣品質訊息，若空品不佳，請做好適當防護，並建議儘量使用大眾運輸工具，或可使用電動運具，為減緩空品共盡心力。