涉無照開設心靈課程！詐騙超過4千萬 王婉諭籲衛福部介入調查
「POP心理企業管理顧問公司」負責人夫妻及3名旗下講師，涉嫌無執照開設心靈成長課程，騙取總額超過4千萬的學費，16日上午，立委王婉諭與多名被害者舉行記者會，並前往赴台北地檢署提告，北檢隨即約談約談負責人夫妻及職員共7人，全案依涉詐欺、個資法、心理師法偵辦。
記者林盈君／綜合報導
王婉諭指出，目前已接觸到30多位陳情人，被騙取總額超過4千萬的學費，推估該機構每年營業額甚至超過2億。王婉諭表示「POP workshop」的心靈成長機構，長期對外以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」等隱射心理專業的內容來宣傳，但實際上，不論老師與負責人，都完全沒有任何諮商或臨床心理師專業，完全違反《心理師法》。而他們所謂的「心靈課程」，實際上卻是透過各種離譜至極的行徑，來操弄學生心理，要求他們做出各種不合理的行為。
王婉諭更表示，課程內容疑似涉及性騷擾、性霸凌、集體罷凌、肢體暴力、人格羞辱、對女性及離婚女性和同性戀的羞辱，更導致許多學員身心受創。學員想要退出時，該公司又會使用種種心理操縱的手段、洩漏隱私、情緒勒索，讓其妥協後無法脫身、更無合理退費機制。甚至有部分學生因為課程而精神崩潰、燒傷後緊急送醫，卻還被要求不能透露是課程導致。
王婉諭於記者會中提到，已要求到場的衛福部、財政部、教育部，北市衛生局、教育局、消防局等相關單位，應積極依法稽查，並立即介入了解。對此，衛福部表示，案件已移由台北市政府衛生局查辦；教育部表示，針對消保退費爭議及未立案補習班部分，台北市政府教育局已進行調查，預計10月底完成。
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