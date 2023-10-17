苗栗西湖今晨僅17.2度！明回暖「高溫將飆35度」 早晚溫差近20度
東北季風持續影響台灣天氣，今（17）日清晨，全台最低溫出現在苗栗西湖，僅有攝氏17.2度，其它地區平地最低溫約在攝氏19至21度左右，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，中南部今日有零星飄雨的機率，明後（10月18日至10月19日）兩天各地晴朗穩定，氣溫將回升，但週五（10月20日）下半天起，新的東北季風將導致北台灣轉雨、降溫，週末若有外出活動務必特別留意天氣。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日中層雲從南海移入，中南部雲量稍多、有零星飄雨的機率，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨，各地早晚偏涼。各地區氣溫分佈上，北部攝氏20至30度、中部攝氏20至31度、南部攝氏21至31度、東部攝氏19至29度，各地早晚溫差大。
吳德榮指出，明日至週五白天，台灣上空的雲系分佈為，中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，屬於「秋老虎」型態，各地晴朗穩定，中午前後紫外線強；陽光增溫、全台最高氣溫升至攝氏35度左右，清晨輻射冷卻、平地最低氣溫將降至攝氏18度以下，日夜溫差很大，應注意衣著調適。
此外，週五晚上至下週日（10月21日）東北季風南下，北部、東半部轉有雨，北台灣氣溫驟降，下週一（10月23日）水氣減少、西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率。此外，中央氣象署補充，南海一帶目前有非常多雲系存在，也有熱帶擾動發展趨勢，不過現階段大環境不適合這些雲系發展，因此後期出現颱風的機率不高。