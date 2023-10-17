NBA／Curry在35歲仍處於巔峰 Green：他正努力戰勝時間老人
Stephen Curry上一季場均29.4分6.3助攻6.1籃板的數據，投籃命中率49.3%，得分和效率都是生涯自2015-16史詩賽季之後的最佳，已經進入生涯末期的他似乎沒有受到時間的影響。對此金州勇士明星大前鋒Draymond Green表示，這是因為前者十分努力，透過訓練去克服老化和傷病。
記者黃建霖/綜合報導
Curry已經35歲了，但實際上在最近兩個賽季，人們能明顯感受到他在場上的影響力比起過去更強了，這源自於他對自己身材的強化，鍛鍊出更壯碩的身體，讓防守者無法再用身體接觸去影響他的節奏。
作為兩屆MVP和4枚NBA總冠軍戒指得主，Curry的勤奮常常被他自己耀眼的才華所掩蓋，但隊友Green都看在眼裡，知道其為此付出了多少。「他有一種永不熄滅的激情，正在燃燒、熊熊燃燒。無論是在重訓室、籃球場，還是在生活中，他都比我見過的任何人都更努力。」
「他正努力戰勝年齡。」Green稱沒有人能擺脫時間老人，但儘管如此Curry仍嘗試要去擊敗它，「他日復一日的努力，我看著他心想：『這傢伙每年都繼續更加努力地工作』。正試圖戰勝年齡。」
在Curry的這個年紀，很多NBA球員都出現了下滑的跡象，特別是在場上很依賴速度的一號位，許多明星控衛都會在32-33歲之後脫離一線行列。但這位勇士球星透過科學化的訓練延長的自己的高峰，上賽季仍繼續貢獻高水平的比賽，今年則要試著幫助勇士再次捧起歐布萊恩金盃。