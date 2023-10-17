外送生鮮戰送iPhone！Uber Eats買一送一　 foodpanda週三指定7折

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今（17）日起，Uber Eats 攜手眾多商家合作夥伴與特色商家，週週提供超過百件商品最低 7 折起的優惠，還有各式熱門品項買一送一。包括：全聯福利中心、家樂福超市、屈臣氏、統一超商、大潤發、小北百貨及 Uber Eats 優市推出週週超過百件商品下殺 7 折起。
Uber Eats 優市加碼提供 Uber One 會員獨享冷凍美國自然牛和牛霜降肉片、江南頂級空運活體大閘蟹最低 6 折起。喜歡吃日系零食的消費者，獨家合作的 Don Don Donki，銅板價 79 元就能點到日本熱門零食 Calbee 薯條盒。
此外，於指定活動商家合作夥伴購買任一項「感謝祭大回饋」專區內商品且並符合抽獎資格，即可參加抽獎，有機會抽中 iPhone 15 Pro、iPad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson 吹風機、Marshall 藍牙喇叭等。
📍foodpanda
foodpanda 日前舉辦iPhone 15 Pro 雙挑戰活動，於10 月 22 日前累計完成最多筆滿額訂單者，前 15 名直接將 iPhone 15 Pro 帶回家。根據業者日前統計，第一名單量高達90單，第15名20單，推估消費者只要消費滿20單或以上 (約8000元) ，皆有很高機會可以獲得價值4萬元iPhone。
同時，從前幾名用戶訂單中發現，多以生鮮雜貨日常用品補貨、買長效期商品為大宗，也有部分訂單透過揪同事一起點餐，湊單滿額。活動預計在 10 月 22 日截止，想衝訂單數，可以善用每週三的「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣，用最少金額累積單量。