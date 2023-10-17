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外送生鮮戰送iPhone！Uber Eats買一送一　 foodpanda週三指定7折

▲兩大外送平台積極搶攻生鮮市場，Uber Eats、foodpanda皆有諸多指定商品可享買一送一，同時加碼抽或送iPhone 15 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲兩大外送平台積極搶攻生鮮市場，Uber Eats、foodpanda皆有諸多指定商品可享買一送一，同時加碼抽或送iPhone 15 Pro。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Uber Eats 於 10 月 17 日至 11 月 7 日，推出生鮮雜貨「感謝祭」活動，平台上熱門的七大商家合作夥伴及七大特色商家提供三大回饋，除買一送一、超過七百件商品最低 7 折起，Uber One 會員最低 6 折起，此外，還可參加抽獎，有機會拿走 iPhone 15 Pro。 foodpanda 每週三「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折，也大方送iPhone 手機，10月22日前累計完成最多筆滿額訂單者，前 15 名直接送 iPhone 15 Pro。

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📍Uber Eats
今（17）日起，Uber Eats 攜手眾多商家合作夥伴與特色商家，週週提供超過百件商品最低 7 折起的優惠，還有各式熱門品項買一送一。包括：全聯福利中心、家樂福超市、屈臣氏、統一超商、大潤發、小北百貨及 Uber Eats 優市推出週週超過百件商品下殺 7 折起。

Uber Eats 優市加碼提供 Uber One 會員獨享冷凍美國自然牛和牛霜降肉片、江南頂級空運活體大閘蟹最低 6 折起。喜歡吃日系零食的消費者，獨家合作的 Don Don Donki，銅板價 79 元就能點到日本熱門零食 Calbee 薯條盒。

此外，於指定活動商家合作夥伴購買任一項「感謝祭大回饋」專區內商品且並符合抽獎資格，即可參加抽獎，有機會抽中 iPhone 15 Pro、iPad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson 吹風機、Marshall 藍牙喇叭等。

▲Uber Eats 加碼打造「感謝祭大回饋」專區，消費者只要於指定活動商家的專區內購買任一品項即可參加抽獎，最大獎 iPhone 15 Pro 帶回家。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 加碼打造「感謝祭大回饋」專區，消費者只要於指定活動商家的專區內購買任一品項即可參加抽獎，最大獎 iPhone 15 Pro 帶回家。（圖／Uber Eats 提供）
📍foodpanda 
foodpanda 日前舉辦iPhone 15 Pro 雙挑戰活動，於10 月 22 日前累計完成最多筆滿額訂單者，前 15 名直接將 iPhone 15 Pro 帶回家。根據業者日前統計，第一名單量高達90單，第15名20單，推估消費者只要消費滿20單或以上 (約8000元) ，皆有很高機會可以獲得價值4萬元iPhone。

同時，從前幾名用戶訂單中發現，多以生鮮雜貨日常用品補貨、買長效期商品為大宗，也有部分訂單透過揪同事一起點餐，湊單滿額。活動預計在 10 月 22 日截止，想衝訂單數，可以善用每週三的「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣，用最少金額累積單量。 

▲foodpanda 「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起至10月22日前，完成399 元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。（圖／官方提供）
▲foodpanda 「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起至10月22日前，完成399 元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。（圖／官方提供）

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