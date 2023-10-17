共築綠能科技新未來 工研院於沙崙綠能科技示範場域秀豐碩成果

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經濟部能源署署長游振偉表示，能源轉型為「台灣2050淨零排放路徑」中重要的環節，太陽光電與風力發電作為能源轉型推動重點，並輔以其他類型再生能源等，透過擴大內需帶動我國綠能產業發展。經濟部能源署於沙崙智慧綠能科學城建置「沙崙綠能科技示範場域」，提供實場性能及試量產示範驗證，為產業化最後一哩路加持，不僅將助我國能源轉型，透過系統整合、應用驗證及示範媒合，吸引國內外產研能量形成聚落，更將帶動南部產業發展，媒合綠能新商機，形塑為亞太綠能產業中心。
工研院副院長胡竹生表示，工研院率先成立「淨零永續策略辦公室」，宣示全院要於2050年達成二氧化碳淨零排放，在產業淨零需求上，工研院也從供給、需求、製造與環境四個主軸，硏發創新技術，協助產業升級與價值創造，並以沙崙綠能科技示範場域為基地，完整提供國內外綠能技術開發及產業測試、驗證及媒合場域，帶動綠能產業鏈群聚的效益。
工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，沙崙綠能科技示範場域導入國內外產研資源，整合氫能、太陽能、地熱、儲能、電網等多元綠能科技，扮演國內綠能科技演進的搖籃，並透過4大構面幫助產業淨零轉型，包括一站式綠能科技研發驗證及試量產服務、跨域整合的綠能科技示範應用Living Lab、連結上中下游廠商的前瞻綠能產業鏈、完善的氫能系統驗證平台等。本論壇舉辦時間也串連前後的台灣創新技術博覽會與台灣國際智慧能源週展期，透過開放沙崙場域讓國內外業者可以實地深入了解技術內涵更，進而開啟更多合作機會，創造新能源商機。
本次「沙崙綠能國際論壇暨成果展」邀請國內外優秀產學研專家進行專題演講，包括由工研院綠能所副所長萬皓鵬分享工研院推動2050氫能技術藍圖的規劃與策略，並邀請日本技術總合研究所（AIST）、日本川崎重工（KHI）、英國能源系統創新中心（ESC）、中油、台電、亞東工業氣體等專家進行綜合座談，共同探討臺灣氫能發展的應用與機會。針對綠能科技發展，工研院也已擘畫「2035技術策略與藍圖」於永續環境領域，推動跨業整合，形成具全球競爭力的綠能產業生態系，創造環境永續的未來。