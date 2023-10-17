體驗異國身體彩繪！大馬新住民當講師　舉辦嘉義在地講座

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賴麗敏分享，Henna彩繪是一個古老的手繪技術，在幾千年前從埃及、中東地區流傳到印度，它被認為具有祝福、好運的意義，常在婚禮或是節慶等場合被廣泛使用，經典彩繪圖紋像是孔雀、荷花、花朵或是揚起鼻子的大象，它們分別意寓著美麗、富貴、多子多福及好運等象徵。Henna彩繪不是永久性的刺青，圖紋大約可保存1至2周，視個人皮膚狀況而有所差異，近年許多人在參加派對或是聚會時，會使用它來裝扮自己。
菲律賓新住民燕燕說：「從課程中得知在印度的婚禮，新娘的手和腳都會畫滿Henna彩繪，象徵美麗及收到許多祝福。我今天嘗試在自己手上畫滿圖紋，希望能得到好運」!越南新住民郁芸也分享「我第一次畫Henna彩繪，覺得有點像在擠巧克力拉花，圖紋畫得漂亮的技巧除了要專注外，還需要控制手的力量」。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理宣導活動，讓參與民眾瞭解多元文化，從不同的視角認識與欣賞各國風土民情。移民署為推廣多元文化，辦理「第10屆新住民及其子女築夢計畫」，受理報名至今年11月20日止，築夢獎金最高新臺幣8萬元，相關資訊可上「移民署全球資訊網」查詢，歡迎有興趣的新住民及其子女踴躍參加，並順利圓夢。