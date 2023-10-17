三商美邦人壽前3季虧損縮小至20.6億 淨值比、RBC有回升仍未達標
三商美邦人壽今（17）日公布今（2023）年第3季自結稅後淨利為25.8億元，前3季累計稅後虧損20.6億元，已較去年同期縮減36億元，淨值比來到2.69%，資本適足率（RBC）也回升至150%以上，但淨值比仍略低於金管會規定的3%，RBC也未達到200%的標準。金管會保險局長施瓊華在立法院已表示，三商美邦人壽已提增資、合併、賣不動產等3大財務改善計畫，只是不動產還沒賣出去，私募也還在談，另25億元增資要求年底前要到位。
記者顏真真／台北報導
三商美邦人壽第3季獲利回穩，單季稅後淨利25.8億元。雖然因美國持續升息，台美利差擴大，避險成本仍維持高檔，然受惠於新台幣兌美元大幅貶值影響，前3季累積稅後虧損20.6億元，但虧損金額較去年同期已縮減36億元，淨值383億元，亦較去年底增加94億元，淨值比為2.79%，自結RBC與今年度第2季相比亦回升至150%以上，總資產已達1.5兆，較2022年底成長約5.9%。
三商美邦人壽說，在美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲的正面影響下，今年前3季權益類資產的已實現獲利較去年同期增加124.5億元，權益類資產的未實現獲利亦較去年底回升37.7億元，加上今年國外債券殖利率較去年大幅提升，前3季經常性收益亦穩定成長，今年前3季避險前經常性收益率3.22%，較去年同期增加0.15%。
此外，三商美邦人壽表示，今年前3季首年度保費287億，年成長23%，投資型商品仍為該公司銷售主力商品，其新契約保費收入較去年同期增加26%。此外，該公司亦持續推廣保障型商品，前3季健康險和傷害險的新契約保費收入，合計較去年同期成長超過11%，顯見該公司商品類型已朝因應國際財務報導準則（IFRS17），及新一代清償能力制度（ICS）的方向，提早佈局轉型，對於未來挑戰，也將致力於厚實資本、健全財務體質為首要目標。