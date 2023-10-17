全運會／公路車計時賽杜志濠飆生涯最速奪金　馮俊凱、黃亭茵銀牌

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「只可惜這樣的好狀態來得比較晚，如果在亞運就有如此狀況才是我心中的理想目標。」雖然比預期的表現要更好，但一向高標準的濠小子仍對自己感到不滿足，他也希望藉由這次的經驗，讓未來的賽事調整可以更加貼合設定目標。
對馮俊凱而言，他謙虛地說道這次全運計時就是以站上頒獎台為主，代表臺中市隊入手銀牌也算是達到當初的預設目標。
「其實近年來有很多選手有針對計時賽去做很細微的調整，而我也覺得如果不下一番苦心去準備，恐怕自己會被排除在競爭圈之外。這次很感謝協助我的車店與隊友，雖然因為要參與海外賽事的關係，沒辦法好好地去習慣車子的新設定，但也算是有把心中預期的姿態給騎出來。」馮俊凱表示。
女子組方面，黃亭茵以28分23秒481一秒之差惜敗給亞運隊友曾可妡，亭茵覺得自己已經是用盡全力去拼秒數，只是回程路上的體力仍舊是呈現衰退，反而在賽事末段無力回天。
黃亭茵說：「其實輸了就輸了，不甘心也是要接受，雖說最近換了新的計時把，我自己都還在適應中，很多時候都還在找感覺。且近來的大小比賽多且密集，一下子公路一下子場地，對於已經不再年輕的我會感覺到有些迷失方向。但我知道這都不是藉口，成績不理想就是練不夠而已，只能說明天的公路賽需要的就是再加油吧！」
自由車男、女子組公路賽將於18日繼續進行，無論是170公里的男子組或160公里的女子組，關鍵都在「白河碧雲寺」的關鍵6公里爬坡，馮俊凱、杜志濠、黃亭茵和蕭美玉都將出賽，期待場上的美利達好手們，能再次以優異的成績表現成為全場焦點。