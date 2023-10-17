金管會公布金融業運用AI核心原則　6大重點8項配套政策一次看

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三、保護隱私及客戶權益，強調金融機構於管理及運用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，並應尊重客戶選擇是否使用AI服務的權利，提醒客戶是否有替代方案。四、確保系統穩健性與安全性，強調金融機構應致力維護AI系統之穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當的風險管理及監督。
五、落實透明性與可解釋性，強調金融機構在運用AI系統時，應確保其運作的透明性及可解釋性，並於使用AI與消費者直接互動時，應適當揭露。六、促進永續發展，強調金融機構在運用AI系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。
為因應AI發展，金管會也推出8項配套政策，包括訂定「金融業運用AI指引」；檢視相關規範並適時進行法規調適；利用AI技術發展監理科技；與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作；鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法；對金融業者應用AI實際狀況檢視；責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則；督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，並透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。
金管會強調，將持續關注金融業導入AI科技所面臨的挑戰及機會，督促金融機構強化風險控管、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益，並以負責任創新為核心，驅動金融業在兼顧消費者權益、金融市場秩序及社會責任下，積極投入科技創新，促進金融服務升級，提升社會公眾福祉。