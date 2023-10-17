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金管會公布金融業運用AI核心原則　6大重點8項配套政策一次看

▲金管會今（17）日公布金融業運用人工智慧（AI）核心原則及政策，共有6大重點及8項配套措施，目前金管會也在研訂「金融業運用AI指引」。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會今（17）日公布金融業運用人工智慧（AI）核心原則及政策，共有6大重點及8項配套措施，目前金管會也在研訂「金融業運用AI指引」。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

人工智能聊天機器人ChatGPT在全球掀起AI熱潮，國內金融業也想運用在金融服務上，金管會今（17）日公布「金融業運用人工智慧（AI）之核心原則與相關推動政策」，揭示我國金融業運用AI的6項核心原則及8項配套政策，目前也正在研訂「金融業運用AI指引」，依比例原則及以風險為基礎，訂定金融業宜注意事項，預計今（2023）年底前完成，以導引金融業運用可信賴AI，發展更貼近民眾需求之金融服務，深化普惠金融價值。

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金管會公布金融業運用AI的6項核心原則重點，首先，建立治理及問責機制，強調金融機構在使用AI系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並建立全面且有效的風險管理機制及確保其人員對AI有足夠之知識與能力。二、重視公平性及以人為本的價值觀，強調金融機構在運用AI系統時，應儘可能避免演算法的偏見所造成的不公平，並符合以人為本及人類可控的原則。

三、保護隱私及客戶權益，強調金融機構於管理及運用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，並應尊重客戶選擇是否使用AI服務的權利，提醒客戶是否有替代方案。四、確保系統穩健性與安全性，強調金融機構應致力維護AI系統之穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當的風險管理及監督。

五、落實透明性與可解釋性，強調金融機構在運用AI系統時，應確保其運作的透明性及可解釋性，並於使用AI與消費者直接互動時，應適當揭露。六、促進永續發展，強調金融機構在運用AI系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。

為因應AI發展，金管會也推出8項配套政策，包括訂定「金融業運用AI指引」；檢視相關規範並適時進行法規調適；利用AI技術發展監理科技；與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作；鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法；對金融業者應用AI實際狀況檢視；責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則；督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，並透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。

金管會強調，將持續關注金融業導入AI科技所面臨的挑戰及機會，督促金融機構強化風險控管、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益，並以負責任創新為核心，驅動金融業在兼顧消費者權益、金融市場秩序及社會責任下，積極投入科技創新，促進金融服務升級，提升社會公眾福祉。

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