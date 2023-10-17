「三巴颱風」24小時內生成！明回暖飆30度 週五大台北又要下雨
中央氣象署指出，「三巴颱風」（國際命名：Sanba）在未來24小時內將會生成，路徑上對台灣並無影響，預報員林定宜指出，明（18）日東北季風減弱，各地氣溫回升，白天高溫有機會突破攝氏30度，不過週五（10月20日）新的東北季風南下抵台，預計北台灣將轉為濕涼的天氣型態，週六（10月21日）高溫僅剩攝氏23度左右，民眾務必留意早晚溫差。
記者張志浩/綜合報導
針對「三巴颱風」，林定宜說明，今（17）日上午，台灣西南方海域、南海一帶有「熱帶性低氣壓（TD18）」出現，TD18最快明日有機會成為颱風，但路徑持續往越南方向前進，預估在生成前就會非常靠近陸地，強度沒有太大的提升空間，存活期也可能不長，對台灣並無直接影響。
林定宜指出，明後兩天東北季風稍減弱，台灣附近環境轉為偏東風，整體水氣較少，因此各地大多是多雲到晴，僅迎風面東半部有零星短暫雨，午後其他山區有零星短暫陣雨，北台灣高溫略回升，早晚各地低溫落在攝氏21至23度，白天高溫部分，桃園以北、東部攝氏27至29度，局部地區超過攝氏30度，新竹以南攝氏30至31度。
週五白天氣溫仍偏暖，但下半天東北季風增強，週六大台北天高溫約從攝氏28度將至23度，各地早晚低溫下降攝氏1至2度，北部從攝氏23度降至21至22度。週末兩天，迎風面的桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。