行程滿檔！拜登將訪約旦首都 參與約旦、埃及與巴勒斯坦四方峰會
美國總統拜登（Joe Biden）預計18日訪問中東地區，並透過訪問展現對以色列的支持，同時盼能解決加薩走廊迫切的人道危機。根據約旦國營媒體報導，拜登也將出席由以色列鄰國約旦主持的峰會，與會者包含埃及總統與巴勒斯坦領導人，討論如何加速對加薩走廊的人道救援。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統拜登即將在週三訪問中東，根據國務卿布林肯表示，拜登會先與以色列總理納坦雅胡見面，藉由聽取以色列的意見，討論如何能以最大限度地減少平民傷亡的方式展開行動，並使人道援助能夠以不讓哈瑪斯受益的方式流向加薩平民；接著拜登將轉向訪問位於以色列東部的約旦首都安曼（Amman），展開聯合峰會。
根據約旦國營媒體報導，除了拜登以外，與會的還有約旦國王阿布都拉（Abdullah）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），峰會將聚焦於尋找如何阻止進行中的加薩戰爭的辦法，並尋求可以恢復和平進程的政治空間。
約旦河西岸一帶目前是巴勒斯坦自治政府、法塔組織（Fatah）的根據地，該組織也是與武裝組織哈馬斯長期對立，有著路線之爭關係的巴勒斯坦自治單位。當地曾由約旦統治，但在1967年後成為以色列統治土地，歷來也與以色列爆發多次衝突。