「三巴颱風」即將生成！把握今明好天氣 中南部空污橘色警戒
今年第16號「三巴颱風」（國際命名：Sanba）預估今（18）日會在南海生成，不過對台灣並無直接影響；而今明兩天東北季風減弱，各地白天氣溫都有回升趨勢，甚至可以來到攝氏30度，不過早晚低溫普遍在攝氏21至24度左右，仍須留意日夜溫差；此外，由於風向轉為東風，西半部空氣污染物不容易擴散排解，因此較敏感的民眾要特別小心身體狀況。
記者張志浩/綜合報導
針對「三巴颱風」，氣象署說明，昨（17）日上午，台灣西南方海域、南海一帶有「熱帶性低氣壓（TD18）」出現，TD18最快今日有機會成為颱風，但路徑持續往越南方向前進，預估在生成前就會非常靠近陸地，強度沒有太大的提升空間，存活期也可能不長，對台灣並無直接影響。
天氣風險公司分析師方俊元則指出，今明兩天偏東風環境影響下，迎風面東半部為多雲有短暫雨的天氣，中北部則是多雲到晴較穩定的天氣，南部則是受到南方中層水氣北移影響，整天都是多雲天氣、山區偶有局部短暫飄雨的可能。氣溫方面，北部、東部高溫可以來到攝氏27至29度，中南部則是攝氏28至31度；低溫方面各地普遍在攝氏21至24度左右，局部地區日夜溫差可能較明顯。
週五（10月20日）將會有下一波的東北季風增強南下，偏北風帶來較多水氣，迎風面的北部將先迎來一波降雨，接著隨著風向轉東北風後，水氣也往東半部轉移，降雨將會變成在大台北北海岸至東北角到東半部為主，其餘地區則都會是多雲到晴的天氣，只有中南部山區在午後可能有局部短暫降雨。
此外，特別提醒民眾，台灣環境風場為東風時，受地形影響，西半部空氣擴散條件不佳，若產生「背風渦旋」，則易使局部地區空氣品質濃度上升，今明兩天，西半部地區為背風側，空氣污染物就不容易擴散排解，環境部也發出「橘色警戒」提醒，中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。