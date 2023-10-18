走鐘獎挨轟「最難看一屆」、很多YTR未到　呱吉千字文洩心聲

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最後，在「沒紅毯、但出席率高的台北」與「有紅毯、但出席率低高雄」，呱吉陷入兩難，但他坦言：「時間重來，我想我還是會選擇高雄。因為我們在這裡創造了一些北流不會有的特別效果。」
呱吉說，網友稱「不過就是一張高鐵票，去高雄出席活動有這麼難嗎？」他直言，答案就是真的滿難的，畢竟參加走鐘獎的成本是三天的住宿與交通，即使已尋找合作飯店給予入圍者住宿上的折扣，但這也無法減少三天無法工作的時間成本。呱吉也舉例，「例如百靈果的Ken正好遇到老婆的預產期，馬克瑪麗則是撞到廣播金鐘獎的時間。如果辦在台北，也許他們都可以想辦法兩邊趕場一下，但辦在高雄就沒辦法了」。
對於三立的《大嘻哈時代2》獲得「最佳節目獎」，引起爭議，呱吉說：「有些人覺得大嘻哈時代二以高節目預算、甚至拿政府補助的方式去參與走鐘獎，是不公平的一事。但事實上，如果預算是一個限制，那多高的預算是問題？」
他指出，像是Joeman也花很多資源在做節目，跑去日本拍買房的企劃，或是「目前全世界訂閱和流量最高的網紅是Mr. Beast，他許多影片的製作成本都遠高於傳統節目」，呱吉透露，當初成立走鐘獎，不是為了讓新媒體創作者互相取暖，而是讓大家看到優秀的作品，進而激勵彼此創作更好的內容。且許多觀眾看《大嘻哈時代2》也是從網路平台觀看。
呱吉強調，「重要的是得獎作品要能夠激勵創作者做出更好的作品。」覺得大家不應該限制或縮小走鐘獎的規格，「而是相反的，要激勵大家走出舒適圈、做更好的作品，不受預算的限制」。