楊冪造型大翻車！拍雜誌封面「像Cosplay濟公」　兩派吵到登熱搜

走鐘獎挨轟「最難看一屆」、很多YTR未到　呱吉千字文洩心聲

▲呱吉對於第5屆走鐘獎被說「最難看一屆」，還因辦在高雄，許多YTR無法出席，以及《大嘻哈時代2》獲獎引起爭議，深夜在臉書發千字文回應。（圖／走鐘獎提供）
▲呱吉對於第5屆走鐘獎被說「最難看一屆」，還因辦在高雄，許多YTR無法出席，以及《大嘻哈時代2》獲獎引起爭議，深夜在臉書發千字文回應。（圖／走鐘獎提供）

記者黃盈容/綜合報導

第5屆走鐘獎上週六（14）日落幕，話題十足，不過，批評聲也不少，除了被說「最難看一屆」，還因辦在高雄，許多YTR無法出席，以及《大嘻哈時代2》獲獎引起爭議。對於種種抨擊，呱吉昨（17）日深夜也在臉書發千字文談幕後辛酸。有網友質疑「不過就是一張高鐵票，去高雄出席活動有這麼難嗎？」呱吉坦言「答案就是真的滿難的」，並透露，許多無法到場的得獎者都有非常不得已的理由，畢竟「參加走鐘獎的成本是三天的住宿與交通」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲呱吉發文。（圖／呱吉臉書）
▲呱吉發文透露幕後辛酸。（圖／呱吉臉書）
呱吉身為主辦單位，對於走鐘獎飽受批評，他昨深夜發文洩心聲。他先謝謝所有出席的嘉賓與工作人員，並解釋為何移師高雄舉辦，「原定場地是北流，訂金付了、檔期定了，我們才知道北流今年門口要進行天橋工程，所以無法做紅毯、更無法做我們計劃中的市集活動」。

最後，在「沒紅毯、但出席率高的台北」與「有紅毯、但出席率低高雄」，呱吉陷入兩難，但他坦言：「時間重來，我想我還是會選擇高雄。因為我們在這裡創造了一些北流不會有的特別效果。」

呱吉說，網友稱「不過就是一張高鐵票，去高雄出席活動有這麼難嗎？」他直言，答案就是真的滿難的，畢竟參加走鐘獎的成本是三天的住宿與交通，即使已尋找合作飯店給予入圍者住宿上的折扣，但這也無法減少三天無法工作的時間成本。呱吉也舉例，「例如百靈果的Ken正好遇到老婆的預產期，馬克瑪麗則是撞到廣播金鐘獎的時間。如果辦在台北，也許他們都可以想辦法兩邊趕場一下，但辦在高雄就沒辦法了」。

▲呱吉PO走鐘獎大合照
▲呱吉PO走鐘獎YTR大合照。（圖／呱吉臉書）
對於三立的《大嘻哈時代2》獲得「最佳節目獎」，引起爭議，呱吉說：「有些人覺得大嘻哈時代二以高節目預算、甚至拿政府補助的方式去參與走鐘獎，是不公平的一事。但事實上，如果預算是一個限制，那多高的預算是問題？」

他指出，像是Joeman也花很多資源在做節目，跑去日本拍買房的企劃，或是「目前全世界訂閱和流量最高的網紅是Mr. Beast，他許多影片的製作成本都遠高於傳統節目」，呱吉透露，當初成立走鐘獎，不是為了讓新媒體創作者互相取暖，而是讓大家看到優秀的作品，進而激勵彼此創作更好的內容。且許多觀眾看《大嘻哈時代2》也是從網路平台觀看。

呱吉強調，「重要的是得獎作品要能夠激勵創作者做出更好的作品。」覺得大家不應該限制或縮小走鐘獎的規格，「而是相反的，要激勵大家走出舒適圈、做更好的作品，不受預算的限制」。

HOOK拿完走鐘獎傳資遣同事！本人否認　當事人員工：一定各說各話

走鐘獎造型太帥！萬人認證「撞臉羅志祥」　HowHow一句話幽默回應

走鐘獎／HOOK摘下年度最大獎！PO文暖謝「沒有大家我什麼都不是」

志祺七七曝走鐘獎內幕！變帥祕訣全說了　「早知一個獎都不會得」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞