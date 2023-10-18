時力推募款小物　10%募款所得將捐婦女救援基金會

時代力量週日（15日）舉辦8週年黨慶暨募款餐會，今（18）日發表三款MeToo募款小物，並將捐出10%募款所得給婦女救援基金會，力挺救援創傷，推動社會改革。
記者呂炯昌／台北報導
時代力量表示，時力長年關注性平議題，除了在立法院積極推動性平三法，更成功爭取《性侵害犯罪防治法》增訂「移除性私密影像」。今年，台灣掀起了席捲全國的 MeToo 浪潮，讓社會大眾更加提升性平意識，時代力量近期攜手婦女救援基金會，推出三款 MeToo募款小物。這三項配件不只是支持的象徵，更是行動的展現，並將捐出10%募款所得給婦女救援基金會，力挺救援創傷，推動社會改革。
時力本次三款MeToo募款小物包含「身體界線保護傘」、「你別騷擾卯咪帆布包」、「Me too・We too 翻轉徽章」，皆可至時代力量官網購買。
「身體界線保護傘」將保護自己身體的理念，轉化為生活中實用的傘具，無論晴雨，都有時力陪你同行；「你別騷擾卯咪帆布包」強調，勇敢拒絕所有讓人感到不適的接觸，告訴每一隻狼手，別來騷擾；「Me too・We too翻轉徽章」則是用Me/We轉動字母的巧思，鼓勵所有挺身而出的人，一起用勇敢，撐起美好的台灣。 時力希望將信念與勇氣，化為能隨身攜帶的小物，在追求性別平等、終止暴力侵害的漫漫長路上，讓這些小物，陪伴大家前行，成為推動性平改革的力量。