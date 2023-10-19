台積電不去龍潭！4縣市「歡迎設廠」　條件PK：嘉義7千公頃地最大

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📌嘉義縣：7000公頃台糖地可使用
嘉義縣政府表示，嘉義縣擁有豐沛土地資源，其中台糖土地面積約7400多公頃，其中1000多公頃已開發為新工業區及科學園區，但仍有大片台糖土地可供使用，這些土地為台積電提供潛在發展空間。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣地理位置優越，可銜接南部科學園區與中部科學園區，嘉義科學園區今年5月已經動工。
此外，開發中的馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區及民雄航太園區，讓嘉義縣融為台灣科技島的一部分；其中嘉義科學園區與馬稠後園區距離高鐵站僅10分鐘車程，交通便捷性，未來發展潛力無窮。
📌台南市：南科三期擴建中
台積電目前在台南設有3奈米廠跟5奈米廠，台南市府強調，3奈米廠從啟動至開始設廠總共歷時2年2個月，相較其他都市計畫變更時程約需5年，在中央與市府全力協助下，縮短2年10個月。
台南市長黃偉哲表示，目前南科臺南園區就業人口超過8萬人，未來還有南科三期，結合南科一期、二期、南科特定區開發區塊A、B、C、D、E區與緊鄰的樹谷園區、新市產業園區，總面積就高達約1759公頃，等同於約2.5個新竹園區，同時，臺南市國土計畫已預留發展用地，臺南產業用地充足。
經發局長林榮川表示，為因應科學園區發展，園區周邊的開發是市府施政重點之一，南科特定區區段徵收案將供應73公頃產業用地，預計115年交地，而台南也有充足綠電，設置容量4GW全國最多，滿足企業RE100需求。
📌高雄市：半導體生態系進駐
高雄市長陳其邁表示，高雄有出充足的水電與土地，強調「機會是留給準備好的人」，並指半導體以晶圓代工為核心，其他也必須完備其生態系，讓供應鏈更強韌，所以市府配合台積電全球布局，像是英特格、默克等大廠也進駐到高雄，未來也有一些半導體生態系廠商將會陸續進駐高雄，如何讓高雄產業在全球更具競爭力，市府就必須做好充足的準備。
經發局長廖泰翔也說，目前台積先進製程高雄廠進度如期進行中；針對後續規劃及需求，市府會做好準備、備全各項投資條件，並尊重台積電公司的投資佈局與決策。
📌屏東縣：不缺水電、地大物博
屏東縣長周春米強調，屏東不缺水、不缺電、水電、日照充足，地大物博，居住條件非常好，也非常舒服，她和團隊會努力爭取台積電到屏東。
周春米還說，縣府也整理相關潛力地點，透過行政院相關部會幫屏東爭取，「屏東準備好了！我和縣府團隊會爭取台積電到屏東。」
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