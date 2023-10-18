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推薦余天任民進黨不分區立委　周玉蔻：戰功彪炳、風采迷人

▲周玉蔻推薦余天擔任民進黨不分區立委，稱讚其戰功彪炳、風采迷人。（圖／記者呂炯昌攝）
▲周玉蔻推薦余天擔任民進黨不分區立委，稱讚其戰功彪炳、風采迷人。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨昨日宣布，本次不分區立委將以跨黨派、跨世代、跨領域作為提名委員會的審議原則，開放社會各界推薦優秀人選，截止日期至下周四。資深媒體人周玉蔻今（18）日於臉書推薦余天擔任不分區立委，稱讚其多年來肝腦付出，選舉上第一線，戰功彪炳；助選跑遍全台灣，風采迷人，超級吸票機。在年長者中她只相信余天，認為前院長列入不分區、現任院長留任的傳言，應該都非事實。

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周玉蔻稱推薦余天擔任不分區立委，理由很簡單，這麼多年來，余天為民進黨肝腦付出，選舉上第一線，戰功彪炳；助選跑遍全台灣，風采迷人，超級吸票機。

周玉寇說，喜歡喊口號的假道學者，不要說什麼提案、選民服務那些大道理，支持余天，價值與義理，黨內有識之士心知肚明。而黨主席賴清德處事公道、遵守遊戲規則，人人皆知，但余天的名額，若是硬綁綁列入派系「分配」人頭名單中，未免不通人情，「賴主席不是機器人，應該了解這個道理。」

周玉蔻籲，不分區提名小組成員，千萬別做橡皮圖章，更不能揣度賴主席的心思而不敢建言，培養年輕世代，也要尊重資深黨員，在年長者中她只相信余天，其他前院長列入、現任院長留任不分區的傳言，應該都不是事實，「我不相信院長級人士會那麼不自重，也不相信威廉（指賴清德）會那麼不威廉。」

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