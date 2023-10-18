李鴻源失言稱「聽好朋友說的」　林俊憲：朋友名字叫「阿共」嗎

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林俊憲表示，那場直播上造的謠不只一個，今天經濟部又再度辟謠，「台灣1年靠ECFA賺1700億美金」完全是錯誤說法。這句話又是哪個「好朋友」告訴李鴻源的呢？自己把「台灣、ECFA、1700美金」這組關鍵字丟到中國的百度搜尋，發現早在去年他們就在散播這個謠言。「鴻源啊，你怎麼連造謠都落後人家整整1年呢？」
林俊憲表示，可以發現這些藍白政治人物老是愛造謠，老是被打臉，是因為他們與對岸早已形成了「兩岸造謠生態系」，互相洗腦來洗腦去，連自己都被洗到分不清真假。生態系大致照著以下步驟運作。首先，中國那邊生成一些毫無根據的謠言，然後透過李鴻源這些人回頭在台灣大肆放送，事情到這還沒結束，這些造謠片段還會被中國撿回去「再利用」，醜化台灣，有了「台灣人現身說法」，可信度看起來又更高了，馬文君的「國造潛艦鐵棺材」就是經典案例。
林俊憲說，最可惡的是，這些人造謠以後，總是要等到謠言已經滿天飛，過了好一陣子，終於當事人或團體出來打臉，才在沒人看得到的小地方不情不願道歉，或像李鴻源這樣半夜偷渡。他們圖的就是「時間差」，從造謠到辟謠的時間差，早就不知道多少人已經相信謠言，卻沒看到辟謠的部分。
林俊憲指出，這套生態系能運作得如此成功，就是因為他們躲在「言論自由」的大旗下，把限制言論的中國所製造的謊言，拿來一個任何人都可以暢所欲言的國家散播。究竟是單純缺乏基本常識和判斷力？還是明知為假卻硬要造謠？恐怕只有他們知道。
林俊憲表示，謠言滿天飛，他認為最好的防治方法，絕不是為了這些造謠者反過來限制自己的言論環境，只會落入他們的陷阱。最好的方法，是從此以後對這些藍白政治人物口中吐出的每一個字，都打上一個大問號，並且主動查證向身邊的親朋好友辟謠。「我們不會限制言論自由，但保有要不要相信你的自由。」