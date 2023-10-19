珍惜最後好天氣！明鋒面、東北季風報到 新竹以北、東部降溫轉雨
今（19）日台灣仍吹偏東風，各地清晨的低溫在攝氏20至22度左右，東半部到恆春半島白天仍是多雲偶有零星飄雨，其餘各地則是多雲到晴，不過明（20）日上半天有鋒面通過、下半天東北季風影響，新竹以北和東台灣可能會出現較明顯雨勢，情況持續至週末兩天，而昨（18）日生成的「三巴颱風」（國際命名: SANBA）則對台灣無影響。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險分析師方俊元表示，今日迎風面的東半部到恆春半島多雲偶雨，其餘各地多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機會，雖然全台天氣較穩定。但西半部的民眾仍要小心，空氣品質在偏東風環境持續影響下，空氣污染濃度沒有明顯的改善，出門要多加留意身體狀況。
今日晚間至明日凌晨，東北季風增強前的鋒面通過，各地雲量逐漸增多，山區降雨機率提高。週五上半天受鋒面影響，中北部會先有一波降雨，下半天東北季風抵達後，降雨區域就轉移至「新竹以北到東部地區」，迎風面的北海岸至宜花一帶，有較明顯雨勢出現的機會，外出記得攜帶雨具。
週末在東北季風持續影響下，水氣仍較多，東北部、宜花東仍有短暫雨，其餘地區則是大致多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的可能，氣溫方面，北部、東部將降至攝氏20至25度，中南部攝氏22至29度，有降雨的地區感受會比較濕涼。