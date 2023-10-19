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經濟部批「該道歉的不只一件」！李鴻源稱台靠ECFA年賺1700億美元

▲前內政部長李鴻源日前為直言「口罩國家隊從中賺取大額回扣」，公開致歉，經濟部卻於昨（18）日再度指控「該道歉的不只一件」。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲前內政部長李鴻源日前為直言「口罩國家隊從中賺取大額回扣」，公開致歉，經濟部卻於昨（18）日再度指控「該道歉的不只一件」。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

前內政部長李鴻源日前在直播上直言「口罩國家隊從中賺取大額回扣」，引發經濟部與3大工會的不滿。雖然17日已在臉書上公開發文道歉，經濟部卻於昨（18）日再度指控李鴻源「該道歉的不只一件」，先前也李曾在直播中表示，台灣因為ECFA（兩岸經濟合作架構協議），每年從中國賺1700億美金，經濟部對此提出2點澄清，批李「言論錯誤」。

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經濟部12日指出，前內政部長李鴻源在直播中所提到的「口罩國家隊從中賺取大額回扣」，與事實不符，李「無的放矢」的批評，對參與口罩產能、滿足國內防疫需求的相關同仁非常不公平。工具機公會、機械公會、不織布公會等3大工會作為國家口罩隊，4個月内將口罩的產能從每日188萬片提升到2000萬片，在受到李的指控後，相當錯愕，發表聯合聲明稿，強烈譴責李鴻源詆毀口罩國家隊的努力。

經濟部與3公會聯手對此提出強烈抗議，要求李鴻源拿出證據，否則應該為此公開道歉。李則在17日晚間於臉書發文指出，關於「口罩國家隊從中賺取大額回扣」的訊息，是在一個公開場合聽一位企業家好朋友說的，確實沒有仔細查核，對造成困擾的相關人員，本人深感抱歉。

儘管經濟部長王美花18日已表示「道歉、還公道是最重要的」，經濟部仍在當日下午批李鴻源「該道歉、該澄清的，不只一件」，指出終於看到李鴻源先生為抹黑口罩國家隊道歉，這不只是經濟部要澄清真相，也是為了眾多拚到沒日沒夜的夥伴們爭個清白，還大家公道。

「但李先生大聲散播的不實資訊，又何止一件？」經濟部表示，李先前也在直播中提到，台灣因為ECFA（兩岸經濟合作架構協議），每年從中國賺1700億美金。然而，去年台灣對中國的出口共計1859億美元，其中將近一半為積體電路，近9成是要繼續賣到全球市場的中間財商品，「怎麼可能光靠ECFA就賺1700億美元？」

經濟部接續說明，去年台灣對中國的貿易順差是1016億美元，過去幾年的順差，也都沒有達到1700億。唯一曾經出現相近的數字，反而是中國海關總署的統計，他們認為台灣對中的貿易順差是1716億美元，但這與我國海關統計的數字，有非常大的落差。 

這幾年來，ECFA早收清單商品占台灣出口全球比重，也逐漸下降，從最高的7.2%，降到目前的3.6%左右，這也是在國際去風險化的趨勢下，台廠拓展世界市場、分散風險的明顯成效。經濟部再控李鴻源「言論錯誤，應公開澄清！」

▲李鴻源挨轟「被迫道歉」經濟部、綠委：該道歉的不只抹黑口罩國家隊這件
▲經濟部再控李鴻源「言論錯誤，應公開澄清！」（圖／擷取自經濟部官方臉書）

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