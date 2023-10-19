ESG成永續經營顯學！商研院結盟三方簽MOU 助東南亞台商精準發展
為促進ESG相關知識引入東南亞台商，以促進產業落實ESG永續轉型發展，財團法人商業發展研究院與碳中和科技聯盟協會、艾法諾國際公司簽署「合作備忘錄（MOU）簽署儀式」，促進台灣ESG相關領域先進與海外在地廠商交流進行一系列的相關課程合作。
記者鄭妤安／台北報導
商研院與碳中和科技聯盟協會、艾法諾國際公司簽署MOU，未來合作項目包括共同規劃ESG國際證照課程，內容涵蓋永續領袖、碳盤查、碳足跡、能源管理及CBAM歐盟碳邊境調整機制等；海外當地廠商有關ESG相關諮詢服務；共同推動產業技術交流；共同推動ESG具體行動；舉辦實務座談會；就業博覽會及其他活動或競賽；相關專業知識之諮詢、研究與訓練；相關研發能量及產業資源交流。
商研院董事長許添財表示，碳中和科技聯盟協會主力在推動越南台資企業實踐ESG，艾法諾則通過高價值服務實現幫助客戶提高全球競爭力的目標，三方的結盟合作盼能將ESG相關知識引入東南亞台商，促使產業全面落實ESG永續轉型，並協助東南亞台商合作事業快速精準發展。
商研院院長王建彬則表示，商研院去年宣示「服務業ESG解決方案」一條龍服務，於北中南相繼開出ESG國際證照班，另與各大專院校進行產學合作，受到市場廣大迴響。 此次與碳中和科技聯盟協會、艾法諾公司攜手合作，將課程擴展至海外，特別選擇東南亞作為目的地，也為台商企業注入新的活力與競爭力。 盼台商將課程上所學，實際導入 公司，發揮最大效益 。