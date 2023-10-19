中捷爭議　林佳龍打破沈默：政治考量與私利包袱不在我思考範圍

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中捷戰火延燒5天後，林佳龍終於發聲，今（19）日他在臉書發841字長文，強調城市發展的交通藍圖，應以都市計畫為思考重心。自己任內的交通規劃，希望讓縣市合併後的大台中各區域均衡發展，「其他的政治考量與私利包袱，並不在我的思考範圍內」。
林佳龍說，自己在台中蹲點10年、執政4年，對於台中的交通軌道運輸建設思考，涉及整體的都市計畫。縣市合併後，他規劃的大台中山手線及捷運綠線與藍線、機場捷運和屯區捷運，都是有整體性、上位的都市發展規劃。
他也證實，上任後改革BRT為優化公車系統，讓原本被胡市府放棄的藍線捷運起死回生。中捷藍綠結合整體捷運路網與都市計畫，到沙鹿站並非「截直取彎」或其他人口中的偏遠重劃區。「相反的，它是我們所規劃的『八大轉運中心』之一，沙鹿站正是規劃為海線的轉運中心」。
林佳龍說明，捷運站規劃位於沙鹿火車站200公尺的後火車站，讓台鐵、捷運在此共站，建立以鐵公路大眾運輸導向的發展策略（TOD），讓沙鹿地區成為海線大甲、清水、梧棲、龍井、大肚、烏日的轉運集散地，也能保有未來山海線高架化無法站體互疊的空間，「這也是為什麼佳龍主張藍線到沙鹿要走地下化，而對方主張高架化的差別所在」。
至於藍線另一端往台中火車站方向，盧市府變更林佳龍任內規劃的民權路方案，改採台灣大道方案，他預言未來施工，將造成台灣大道周邊店家與交通長達10年的黑暗期。林佳龍認為，藍線地下化走民權路再到干城站與台中火車站共構，一樣可以在台灣大道上有出口。「如何降低市民的生活衝擊，帶來更大的整體效益，也是執政者除了工程便利外，更應該審慎思考的」。