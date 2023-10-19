清潔隊員、超商店員原來都是警察　十面埋伏讓車手無所遁逃

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警方遂組成專案小組，請被害人邱女循先前遭詐騙模式與警方合作，聯繫詐欺集團面交付款事宜，佯裝配合對方要求同意赴約，並於10月17日晚上19時30分，約在杉林區大愛路某超商面交現金。
因詐騙車手的警覺性很高，警方為避免打草驚蛇，便由杉林分駐所1名員警偽裝成超商店員在超商內趁機埋伏，另外還有3名員警則是偽裝成環保局清潔人員，穿上清潔隊員的背心後，假意在超商外撿拾垃圾，確認林姓車手出面取款時，一擁而上將他當場逮捕，現場查獲投資公司識別證、公司印章及儲匯收據等證物。
警方偵訊時，25歲的林男表示因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款，因為覺得賺錢很快又輕鬆，所以才鋌而走險再次故技重施，沒想到卻被警方查獲，警方詢問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦。
旗山警方呼籲，年輕人在網路尋求打工機會時，絕對要注意工作陷阱以免落入詐騙集團圈套，如果誤入陷阱，除了財損外，更有可能成為詐騙集團的幫兇；民眾在投資時，切勿輕信網路來路不明的投資管道，並特別注意避免標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，以免上當受騙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。