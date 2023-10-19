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清潔隊員、超商店員原來都是警察　十面埋伏讓車手無所遁逃

▲警方還故意變裝化身超商店員及清潔隊人員拿著垃圾袋在超商內外埋伏，趁林姓車手出面取款時當場人贓俱獲。（圖／翻攝畫面）
▲警方還故意變裝化身超商店員及清潔隊人員拿著垃圾袋在超商內外埋伏，趁林姓車手出面取款時當場人贓俱獲。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄一名邱姓女子日前遭詐騙集團騙「投資」220萬元後，再度要求她投資130萬元，女子懷疑受騙，心有不甘向警方報案，再循先前遭詐騙模式與警方合作，釣出詐欺集團車手林姓男子，為了防止男子發現，警方還故意變裝化身超商店員及清潔隊人員拿著垃圾袋在超商內外埋伏，趁林姓車手出面取款時當場人贓俱獲，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將林男移送橋頭地檢署偵辦。

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旗山警方日前接獲49歲的被害人邱女報案指稱，8月初在網路看到投資訊息，聲稱「投資股票穩賺不賠」廣告，當時好奇點選進入，再依指示加入LINE群組，對方自稱投資公司經理代客操盤，慫恿「保證獲利穩賺不賠」，謊稱因台股第四季上漲機率高達9成，現在是進場布局最佳時機，直說投資要趁早，被害人信以為真，依指示面交220萬元投資，後來對方聲稱投資已獲利，邱女想獲利了結退出，對方卻以帳戶出問題，需再投資130萬元就可領回現金，她才驚覺被騙憤而報警處理。

警方遂組成專案小組，請被害人邱女循先前遭詐騙模式與警方合作，聯繫詐欺集團面交付款事宜，佯裝配合對方要求同意赴約，並於10月17日晚上19時30分，約在杉林區大愛路某超商面交現金。

▲嫌犯識別證上所載姓名也是假名。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯識別證上所載姓名也是假名。（圖／翻攝畫面）
因詐騙車手的警覺性很高，警方為避免打草驚蛇，便由杉林分駐所1名員警偽裝成超商店員在超商內趁機埋伏，另外還有3名員警則是偽裝成環保局清潔人員，穿上清潔隊員的背心後，假意在超商外撿拾垃圾，確認林姓車手出面取款時，一擁而上將他當場逮捕，現場查獲投資公司識別證、公司印章及儲匯收據等證物。

警方偵訊時，25歲的林男表示因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款，因為覺得賺錢很快又輕鬆，所以才鋌而走險再次故技重施，沒想到卻被警方查獲，警方詢問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦。

旗山警方呼籲，年輕人在網路尋求打工機會時，絕對要注意工作陷阱以免落入詐騙集團圈套，如果誤入陷阱，除了財損外，更有可能成為詐騙集團的幫兇；民眾在投資時，切勿輕信網路來路不明的投資管道，並特別注意避免標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，以免上當受騙。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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