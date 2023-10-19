綠議員再要求侯友宜到議會報告 新北議長清點人數後宣布散會遭批
新北市議會今（19）日在下午3時開議，原訂將進行市府法規案三讀會及討論議案，新北市議會民進黨團總召鄭宇恩率先提案，要求議會邀請正在請長假投入總統大選的新北市長侯友宜，銷假進議會向市民說明。新北市議長蔣根煌先以侯已請假為由回絕，在短暫休息進行協商後，見仍無法解決，蔣根煌隨後要求清點議場人數，因現場人數未過半宣布散會，整個議會議程時間不到20分鐘，引發綠營群起激憤，直批就是在護航侯友宜。
記者吳嘉億／新北報導
鄭宇恩表示，提案要求11月2日至11月9日共計6天的民進黨團質詢時間，以及11月10日市長報告113年度總預算，要求議會應邀請正在請長假的新北市長侯友宜銷假回到議會接受質詢和針對明年度預算做說明，不過卻在議長護航下，逕行清點人數，導致散會。
民進黨新北市議員戴瑋珊也說到，本次定期會「市長施政報告」侯友宜已經缺席，接下來的總質詢及明年度預算說明侯不應該再逃避，強調即便市長請假，市民也不會接受由沒有民意基礎的副市長進議會總質詢及預算報告，要求侯應該要銷假進議場。
民進黨新北市議員李宇翔表示，今天議長的表現就是讓新北議會矮化成議事局，為護航侯友宜癱瘓議事進行，令人感到荒謬且悲哀，形容新北正籠罩在白色恐怖下，希望更多人注意到新北正在發生的狀態。
民進黨新北市議員張嘉玲也說到，侯友宜曾說自己心繫新北，可以隨時銷假回來新北，那議會總質詢和總預算說明也不會花太多時間，但他居然連這點時間也不願意留給市民。
民進黨新北市議員黃淑君表示，議長無視副市長只是代行市長職責，不是真的代理市長，卻為了包庇、護航侯友宜，不處理、不討論甚至不表決，逕行宣布清點人數導致散會，藐視議員職責實在可惡。