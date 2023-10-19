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鯤鯓王平安鹽祭11/11登場　「平安鹽袋」正式亮相

▲國際級活動鯤鯓王平安鹽祭11月11日登場，同時會場也規劃平安鹽袋贈送等活動。（圖／觀光署提供）
▲國際級活動鯤鯓王平安鹽祭11月11日登場，同時會場也規劃平安鹽袋贈送等活動。（圖／觀光署提供）

記者許若茵／台北報導

觀光署雲嘉南管理處宣布，國際級活動鯤鯓王平安鹽祭11月11日登場，同時會場也規劃平安鹽袋贈送等活動，歡迎民眾參與這場觀光、產業、文化與宗教結合的年度盛事。

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鯤鯓王平安鹽祭是場結合「王爺信仰」及「鹽產業」文化的大型觀光活動，並由觀光署列為國際級活動。今年鯤鯓王平安鹽祭已邁入第20年，在交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處及南鯤鯓代天府等協力夥伴合作下，2023年獲得「台灣永續行動獎-金級」、「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，顯示在地跨域整合的永續行動，獲得國內外評審的推薦與肯定，雲嘉南管理處歡迎大家在11月11-12日參與為期2日的活動，一同參與這場觀光、產業、文化與宗教結合的年度盛事。

鯤鯓王平安鹽祭由重要的三部曲組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。11月11日在已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，並且將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心，11月12日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，生生不息。兩天活動儀式莊重神聖，是獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。

雲嘉南管理處表示，歡迎來自全台各地的自行車愛好者加入護鹽騎士，於11月11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場，再親手放入會場的大鹽堆，共同參與國際級的永續觀光行動。

另外，在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，開放民眾及企業認養平安鹽祈福鹽簍，包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，有興趣的民眾可洽詢台灣守護文創股份有限公司「108祈福專案」；南鯤鯓代天府在活動期間舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，歡迎民眾除了參訪南鯤鯓代天府，還能到北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮來場深度的文化小旅行。

本次活動也邀集雲嘉南觀光圈業者辦理文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，同時會場還規劃平安鹽袋贈送活動、鹽祭20週年晚會、20週年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。

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