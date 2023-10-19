鯤鯓王平安鹽祭11/11登場　「平安鹽袋」正式亮相

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鯤鯓王平安鹽祭由重要的三部曲組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。11月11日在已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，並且將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心，11月12日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，生生不息。兩天活動儀式莊重神聖，是獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。
雲嘉南管理處表示，歡迎來自全台各地的自行車愛好者加入護鹽騎士，於11月11日上午7時自井仔腳瓦盤鹽田參與請鹽科儀，並沿騎多元自行車道(31-1線夕鹽段)，將平安鹽一路護送至南鯤鯓代天府前廣場，再親手放入會場的大鹽堆，共同參與國際級的永續觀光行動。
另外，在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，開放民眾及企業認養平安鹽祈福鹽簍，包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，有興趣的民眾可洽詢台灣守護文創股份有限公司「108祈福專案」；南鯤鯓代天府在活動期間舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囝仔公童玩活動及中英文導覽解說等，歡迎民眾除了參訪南鯤鯓代天府，還能到北門保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮來場深度的文化小旅行。
本次活動也邀集雲嘉南觀光圈業者辦理文創市集，展示雲嘉南濱海「鹹良好物」商品，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，同時會場還規劃平安鹽袋贈送活動、鹽祭20週年晚會、20週年展示區、鹽袋回娘家、DIY手作鹽等活動。