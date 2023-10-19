日本男從小夢想當「小美人魚」！東京迪士尼圓夢照超美 網友讚翻
誰說男生不能當公主？隨著時代演變，替全世界兒童造夢的迪士尼，不斷擴充他們創意的邊界，無關性別與其他因素，人人都可以成為自己人生裡的公主。一位日本男網友從小夢想成為「小美人魚」中的人魚公主愛麗兒 (Ariel) ，為此不但苦練英文，還努力學習穿搭打扮，終於在今年東京迪士尼萬聖節活動中，成功Cosplay愛麗兒圓夢，並拍照留念，在社群網路上獲得近9萬位網友按讚，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
這位日本男網友日前在個人的X（前身推特）發文透露，自己從小就愛上了「小美人魚」中的人魚公主愛麗兒，還會把兩腳擠進同一個褲腳中，試圖用這樣的方式來模仿愛麗兒，稱自己是一個「只想成為公主的普通男孩」。
而長大後，該位日本男網友沒有放棄變身成為愛麗兒的夢想，給自己設定了「學習英文」、「變可愛」和「完美打扮成愛麗兒模樣」的目標，大學時期多益（TOEIC）成績從380分進步到945分，還前往美國當交換學生，並努力學習化妝的技巧，一點一點朝夢想前進。
終於，在今年萬聖節期間，日本東京迪士尼舉辦民眾Cosplay為經典動畫角色入園的活動，日本男網友化身為愛麗兒現身迪士尼樂園，無論是紅髮造型或精緻妝容與魚尾服，都完美復刻人魚公主的風采，成為迪士尼樂園中最吸睛的一道風景。
日本男網友將自己當天的照片分享在X上，感慨自己終於圓夢宛如奇蹟降臨，網友也紛紛在底下留言回覆說，「我的4歲女兒很喜歡愛麗兒，看到照片，很興奮跟我說你是真正的愛麗兒！」、「只要相信，你的夢想就會實現」、「太適合你了，好漂亮」、「恭喜夢想成真」、「這是我見過最漂亮的愛麗兒」。
該位日本男網友後來也在留言處補充，強調收到許多善意的鼓勵讓他很開心、感動地無法言語，他希望自己的遭遇能夠給人們帶來一些實現夢想的勇氣。