北台灣媽祖文化節車巡遶境將登場 警邀宮廟陣頭簽署自律行動公約
新北市板橋慈惠宮將於10月28日、29日連續2天舉辦「北台灣媽祖文化節」車巡遶境祈福活動，為維持遶境安全及交通秩序，板橋警分局預計出動近百名警力嚴陣以待外，昨（19）日與市政府民政局、環境保護局、消防局、區公所等及28間宮廟與陣頭代表，共同舉辦遶境行動公約座談會，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，期盼活動平安順利進行。
記者吳嘉億／新北報導
板橋慈惠宮主任委員賴春穆表示，隨著疫情解封，為兼顧信眾參拜及遶境秩序，今年遶境將以車巡方式舉行，並呼籲大家遵循「優質宮廟文化行動公約」。
板橋警分局長黃南山指出，每次廟會遶境活動期間，常會出現交通違規、隨地亂丟垃圾、施放鞭炮音量過大等情形，甚至陣頭之間發生肢體衝突，所以行動公約內容包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言，希望減少民怨，維護傳統廟會優質文化。
黃南山也提到，有鑑於之前遶境曾發生脫序事件，今年除持續針對參與宮廟、陣頭團體加強查訪約制外，對於易衍生衝突的地點及路段，也會強化相關維安與蒐證作為，確保遶境活動圓滿順遂，呼籲民眾屆時配合主辦單位及警方各項交管措施，共同維護行人安全與車流順暢。