馬文君涉洩密又提案凍結3億潛艦預算 邱國正：尊重委員責任
國民黨立委馬文君日前遭綠營指控其洩密國造潛艦機密一事引發熱議，立法院本會期審查各部會預算，國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝昨日再度提案凍結潛艦預算3億元，也就是該筆預算數的1／10，綠委因而大罵馬文君「賣國」。對此，國防部長邱國正今（20）日表示，每次預算編列後委員都會提出指正，他們有自己的職責、都尊重。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告，並備詢。邱國正受訪被問到美國《中共軍力報告書》出爐，中共超過500枚核彈頭，對我國1700多架軍機擾台，並對台灣施加政治及軍事壓力一事，美國的《中共軍力報告》每一年都出，任何國家對中共軍力都很關注，的確看到它的成長，他所描述的就是我們面臨的狀況，國軍目前就是加強監控跟戰備，其他國家有什麼意見，「我們意見交換，彼此交流對建軍備戰有幫助。」
媒體詢問馬文君凍結3億潛艦預算？邱國正表示，他不臆測，也不認為是必然，但每次預算編列後委員都會對國防部提出指正，他們有自己的責任，他都尊重，他不會對個人解讀，每一次預算編列會遇到這些問題，國防部有責任作說明，期望爭取到預算後把建軍備戰工作做好，他不做個人臆測。
針對拜登政府擬提供軍援幫助以色列跟台灣？邱國正表示，作戰靠我們自己，別的國家有任何幫助都樂見，但不期望也不指望，就像他以前說過每一次漢光或哪一次演訓有外軍介入怎麼做？自己國家自己來救，這是他一貫立場，樂見其他國家幫助，幫助不光是經費、武器裝備、情資交換、演訓等，他都樂見，但絕對不等待，他一貫立場的是如此。