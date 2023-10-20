伊斯蘭合作組織會議　大馬外長譴責襲擊加薩醫院

我是廣告 請繼續往下閱讀
贊比里在伊斯蘭合作組織執行委員會外交部長層級的緊急會議中表示，身為伊斯蘭合作組織創始會員國之一，大馬會爭取巴勒斯坦人權益，也會配合國際社會為巴勒斯坦人民提供人道援助，並敦促國際社會支持開設人道主義走廊，援助巴勒斯坦人民，尋求解決衝突最佳方案。
他在會中發表聲明呼籲以色列立刻停止侵略巴勒斯坦，以及停止剝奪巴勒斯坦人民權利與土地。
根據大馬外交部公告，馬來西亞強烈譴責阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）遭襲事件，大批包括孕婦、幼童與無辜平民不幸喪生，如此殘暴行徑明顯背離人類價值觀，也與國際法規定不符。
另外，馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）青年團的新任團長阿夫南哈米米（Afnan Hamimi Taib Azamudden）號召27日中午祈禱會後集會遊行，將遊行到美國駐馬來西亞大使館外，抗議以色列對加薩地區的轟炸行動。預計將有5000人參與。
加薩走廊（Gaza Strip）阿里阿拉伯醫院17日遇襲爆炸，大量巴勒斯坦人民傷亡，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯城市吉達召開緊急會議，討論情勢升高的以巴衝突。
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）指控以色列發動空襲造成這次死傷；以色列軍方聲稱是巴勒斯坦另一個武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗釀禍。（編輯：馮昭）1121020
更多「以巴戰火再起」相關新聞。