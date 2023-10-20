埃及約旦為何拒收巴勒斯坦難民　複雜因素一次看

伊斯蘭合作組織會議　大馬外長譴責襲擊加薩醫院

▲以巴衝突情勢愈演愈烈。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突情勢愈演愈烈。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）以巴衝突情勢愈演愈烈，馬來西亞外交部長贊比里在出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長緊急會議時，呼籲以色列和巴勒斯坦立刻停火，譴責加薩走廊醫院遇襲事件違反國際法。

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贊比里（Zambry Abdul Kadir）16日晚間率大馬代表團赴沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）出席伊斯蘭合作組織相關會議，討論以色列軍事行動對巴勒斯坦人民造成的影響。

贊比里在伊斯蘭合作組織執行委員會外交部長層級的緊急會議中表示，身為伊斯蘭合作組織創始會員國之一，大馬會爭取巴勒斯坦人權益，也會配合國際社會為巴勒斯坦人民提供人道援助，並敦促國際社會支持開設人道主義走廊，援助巴勒斯坦人民，尋求解決衝突最佳方案。

他在會中發表聲明呼籲以色列立刻停止侵略巴勒斯坦，以及停止剝奪巴勒斯坦人民權利與土地。

根據大馬外交部公告，馬來西亞強烈譴責阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）遭襲事件，大批包括孕婦、幼童與無辜平民不幸喪生，如此殘暴行徑明顯背離人類價值觀，也與國際法規定不符。

另外，馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）青年團的新任團長阿夫南哈米米（Afnan Hamimi Taib Azamudden）號召27日中午祈禱會後集會遊行，將遊行到美國駐馬來西亞大使館外，抗議以色列對加薩地區的轟炸行動。預計將有5000人參與。

加薩走廊（Gaza Strip）阿里阿拉伯醫院17日遇襲爆炸，大量巴勒斯坦人民傷亡，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯城市吉達召開緊急會議，討論情勢升高的以巴衝突。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）指控以色列發動空襲造成這次死傷；以色列軍方聲稱是巴勒斯坦另一個武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗釀禍。（編輯：馮昭）1121020

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