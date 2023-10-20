停車大富翁週日再前進「石碇服務區」　高公局急發聲

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對此，高公局說明，國道於疫情後交通量逐漸成長，進入服務區及休息站車輛也增加，因國道服務區停車空間有限，故須有較高停車位周轉率，方能提供更多用路人使用。
高公局統計，週末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，呼籲請民眾於休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用，共同創造利己利人的停車環境。
高公局建議，考量石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，而該服務區於週日上午10時至下午4時經常客滿，希望用路人當日於服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人也能使用服務區資源。高公局也會透過附近電子看板（資訊可變標誌）顯示停車狀況資訊，也會視需要於入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道，甚至對周邊交通造成影響。若用路人看到服務區停車位已滿或管制車輛進入的資訊，建議前往其他地點或其他服務區休息。
高公局表示，國道服務區屬公共使用空間，建議大家利用服務區進行短暫休息時，也能多考量其他用路人的使用需求。同時建議打算前往服務區的用路人，隨時注意附近國道及地方道路CMS、警廣及1968 App，即時掌握服務區停車狀況，再決定是否前往或至下一個服務區。