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停車大富翁週日再前進「石碇服務區」　高公局急發聲

▲石碇服務區A區週末假日停車現況。（圖／高公局提供）
▲石碇服務區A區週末假日停車現況。（圖／高公局提供）

記者許若茵／台北報導

重機團體1日舉行重機停車大富翁，「一車一格、停好停滿」國道5號石碇服務區，22日將再改採汽車舉行停車大富翁進入石碇服務區。對此，高速公路局呼籲，將服務區資源讓給有需要的用路人使用，共同創造利己利人之停車環境。

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為抗議交通部與五都交通局不同意大排氣量摩托車停放機車格的決議。1日重機團體上午以黃、紅牌大型重機「一車一格、停好停滿」國道5號石碇服務區，重機團體將於22日再舉行停車大富翁，並改用汽車抗爭。

對此，高公局說明，國道於疫情後交通量逐漸成長，進入服務區及休息站車輛也增加，因國道服務區停車空間有限，故須有較高停車位周轉率，方能提供更多用路人使用。

高公局統計，週末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，呼籲請民眾於休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用，共同創造利己利人的停車環境。

高公局建議，考量石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，而該服務區於週日上午10時至下午4時經常客滿，希望用路人當日於服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人也能使用服務區資源。高公局也會透過附近電子看板（資訊可變標誌）顯示停車狀況資訊，也會視需要於入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道，甚至對周邊交通造成影響。若用路人看到服務區停車位已滿或管制車輛進入的資訊，建議前往其他地點或其他服務區休息。

高公局表示，國道服務區屬公共使用空間，建議大家利用服務區進行短暫休息時，也能多考量其他用路人的使用需求。同時建議打算前往服務區的用路人，隨時注意附近國道及地方道路CMS、警廣及1968 App，即時掌握服務區停車狀況，再決定是否前往或至下一個服務區。

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