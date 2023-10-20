台南2歲童疑遭虐童致死！被安置1年7月才返家　社工原訂19日訪視

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檢方複訊後，認2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，19日晚間8時許向台南地院聲押禁見。
而社會局則指出，該名男童在2022年4月間，曾因意外事故造成骨折，評估恐為父母疏忽照顧導致，故緊急安置男童，社會局也在安置期間循序、依照家長申請，安排親子會面。以漸進方式安排孩子返家互動，並觀察評估家長照顧情形，待家庭功能提升後才同意讓男童在今年7月返家。
隨後，社會局於9月到宅訪視後，原本欲安排10月訪視時間，但多次聯繫男童母親約訪未果，社工便直接要求案母於10月19日晚間6時，務必配合進行家訪，豈料卻男童卻在家訪前一日，不幸身亡，目前社會局已在19日起陳，緊急安置男童的另一名4歲姊姊，並強調全案已進入司法程序，個案細節以台南地檢署統一說法為主。
台南市長黃偉哲則在臉書上表示，關於昨晚傳出的疑似虐童致死案，市府獲報後，他第一時間便要求警察局與社會局介入，將另外一名小朋友進行安置，確保安全。「聽到這個消息，我驚駭莫名，怎麼會有這種父母，對自己的孩子做這種事」，對於類似情形的案件，市府會立即依法處理，以保護小朋友為最優先。
黃偉哲也同步強調，個案的案情內容，目前有諸多說法，但本案已進入司法程序，應地檢署要求，相關細節以地檢署發布為準。
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