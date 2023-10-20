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李善均涉吸毒遭巫女神預言！看見他被上手銬　準到網友頭皮發麻

▲李善均涉嫌吸毒，巫女3年前神預言他會被上手銬，準到讓人頭皮發麻，經紀公司也公開道歉，表示會配合調查。（圖／華映）
▲李善均涉嫌吸毒，巫女3年前神預言他會被上手銬，準到讓人頭皮發麻，經紀公司也公開道歉，表示會配合調查。（圖／華映）

記者江芷稜／綜合報導

繼南韓影帝劉亞仁爆吸毒後，又傳出L姓大咖男星涉嫌吸毒被調查中，網友抽絲剝繭，發現所有線索都指向電影《寄生上流》的主角李善均，經紀公司也坦承不諱，表示會配合警方調查，並向粉絲們道歉，厲害的觀眾挖出李善均3年前算命的影片，當時巫女神預言他會陷入麻煩，驚曝「看到他被上手銬」，還提醒他10月份要小心，神準預言讓人聽了頭皮發麻。

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 ▲李善均在電影《寄生上流》化身多金社長。（圖／資料照）
 ▲李善均在電影《寄生上流》化身多金社長。（圖／資料照）
3年前的韓國節目AllMightyTV策劃算命單元，邀請巫女金花堂幫《寄生上流》的導演奉俊昊及演員們算命，沒想到算到李善均後，巫女表情瞬間變得嚴肅，還語出驚人脫口說出「我看到他被上銬」，接著小心詢問製作人：「這位應該不做那些事吧」，關心他是否涉嫌吸毒，製作人僅笑著搖搖頭，低調表示自己也不太清楚。

巫女隨後說出提醒李善均的話，「你努力了這麼久，別忘了初心，畢竟聲譽是一步步建立起來」，好心提醒他要特別小心10月份，如今李善均傳出涉嫌吸毒，這支影片瞬間暴紅，網友驚呼巫女根本鐵口直斷，也很遺憾演技出色的李善均，竟也會踏上吸毒之路自毀前程。

▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
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※ 安心專線：1925
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