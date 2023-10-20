祀典興濟宮秋祭大典十月二十二日登場

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興濟宮早於清朝時被列為祀典官廟，主因當時官兵大量進駐台灣，剛來時水土不服，多所生病，易生瘴癘之疾，軍民向醫神保生大帝祈求身體健康，果然奏效，由官員報請朝廷，封為祀典官廟，官員「朔望捻香、春秋致祭」，每年春秋祭典成為廟之大事。
之前亭宮邀請擔任正獻官者，大部份是政府官員、民意代表等文官居多，如今由擔任過國防部長的馮世寬主委和軍方將官擔任正獻官，在戰亂頻扔之際更別具意義。
春秋祭典雖然於日據時代遭廢除，但是管理單位於民國百年慶賀台南市升格為直轄市復辦春秋二祭典禮。近來，臺南市府一直為明年「臺南四百」規劃一系列的活動，其中，宗教信仰發展，絕對是佔有地方人文歷史的一個重要環節。
興濟宮董事長吳福春表示，宗教信仰隨著先民來到臺南深根發展，形成各種宗教派別在此地的多樣性和豐富樣貌，成為臺灣的特色，臺南號稱「眾神之都」。可見宗教觀光是臺南對國際宣傳的一大亮點。
許多民眾對於道教宮廟祭典存有誤解，認為儀式吵雜混亂，難登大雅之堂。但是看過興濟宮春秋祭典的民眾都會改變這種刻板印象。廟方藉由「祀典興濟宮三獻禮祝聖團」於祭典中協助儀式進行，整個過程莊嚴祥和，展現祭典之崇敬氛圍，於是有很多友宮請求本亭宮協助該廟的祭典進行。
董事會和附屬之府城觀興文化藝術基金會，相當重視春秋祭典，董事長吳福春和侯明福會長等管理單位，更希望藉由祭典，祈求國泰民安，神佑台灣，推展正統宗教儀式，以正視聽，端正社會善良風俗。