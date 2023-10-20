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中華醫大銀髮料理培訓班結業 主題特色料理展學習成果

▲中華醫大銀髮料理培訓班結訓成果發表會，26位學員合力製作25道銀髮美食料理秀成果。（圖／中華醫事科大提供）
▲中華醫大銀髮料理培訓班結訓成果發表會，26位學員合力製作25道銀髮美食料理秀成果。（圖／中華醫事科大提供）

記者張振興/台南報導

由中華醫事科技大學餐旅管理系承辦的銀髮料理培訓班歷經360小時的訓練，今(20)日舉行結訓典禮暨成果發表會。學員以6大主題特色餐合力完成25道料理，呈現「銀髮好食光」的餐飲美食學習成果，銀不僅要讓髮族吃得營養，也要吃得健康，還要顧及牙口的咀嚼功能。

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▲學員不但學習銀髮料理廚藝，還以說菜方式向台南市府勞工局局長王鑫基（右一）、中華醫大孫逸民校長（右二）等貴賓及師長介紹各道料理特色。（圖／中華醫事科大提供）
▲學員不但學習銀髮料理廚藝，還以說菜方式向台南市府勞工局局長王鑫基（右一）、中華醫大孫逸民校長（右二）等貴賓及師長介紹各道料理特色。（圖／中華醫事科大提供）
由台南市府政府勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅系承辦的銀髮料理培訓班結訓典禮暨成果發表會，邀請台南市政府勞工局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲、校長孫逸民、副校長殷立德、餐旅系系主任林士民、培訓課程授課老師及職訓就服中心代表等貴賓出席典禮，向學員們祝賀，也參觀他們的學習成果。

▲中華醫大銀髮料理培訓班學員的銀髮美食料理。（圖／中華醫事科大提供）
▲中華醫大銀髮料理培訓班學員的銀髮美食料理。（圖／中華醫事科大提供）
培訓計畫主持人副教授陳南吟表示，台灣已是高齡社會，也象徵銀髮飲食商機的來臨，因此開設銀髮料理培訓班，希望幫助有心在銀髮飲食創業的民眾，有機會學習一技之長，可以在就業市場一展長才。

為能讓學員理論和實務學習兼具，在課程設計上以培養具備健康養生概念的銀髮養生料理烹調技術人才為目標，邀請校內專業老師及資深的業界師傅指導術科實作課程，內容涵蓋中西式銀髮養生料理製備、健康養生補氣料理、養生素食料理、經典菜式設計及家常小吃、銀髮養生烘焙及飲品製作等，共計120道以上的料理實作，讓學員訓後具備進入職場所需餐點製作技能，結訓後可以順利進入職場就業。

銀髮料理培訓班26名學員歷經360小時的課程培訓順利結業，結訓成果發表會以「銀髮好食光」為主題，合力製作樂齡甜覓蔬活、來點繽紛森巴、秋風攝色、忘齡優食、逗陣來蔬銀、fun豐五行等6大主題餐共25道料理，包括波蘭燻鴨蘆筍燉飯、煎鱸魚排佐莎莎醬、五味鮮蚵火龍果盅、卡布奇諾蕈菇濃湯、南瓜蕈菇炒米粉、溫烤野菜佐巴沙米可醋、櫻蝦芝麻牛蒡天婦羅、黑蒜雞湯、南瓜蕈菇炒米粉、溫烤野菜佐巴沙米可醋、櫻蝦芝麻牛蒡天婦羅、黑蒜雞湯、韓式人參糯米雞粥, 普羅旺斯香料煎雞腿排佐酒漬蜜蘋果、補腦天麻燉豬心、綜合水果奶酪，以及全素食的肉燥蒸芋籖榚、燴三色山藥片、塔香五味蚵仔酥、義式蕃茄蔬菜湯、香草豬肉蕈菇野菜炊飯、燜燒辣味茄條、銀芽炒雙絲、黃金蟲草燉雞湯。道道色香味俱全，不但符合銀髮養生三低的訴求，也顧及老人牙口咀嚼功能退化的問題，美味又可口。

特別的是，學員們不僅學習銀髮料理技能，也對食材的特色和功能深入了解，在成果發表會上分組進行說菜介紹，為每道料理加分增色不少。學員們燒得一手好菜，也說得一口好菜，令王鑫基局長、孫逸民校長等貴賓及師長驚艷又讚賞。

為能讓學員的培訓技受認定，結訓後承辦單位預計明年3月輔導學員參加中餐烹調丙級技術士考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

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