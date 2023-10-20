萬潤2023創新創意競賽頒出百萬 崑山科大蟬聯獲獎數最高學校

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大專院校組由南台科技大學機械工程系車輛組「應用受力桿件偵測之全方位動力輔助輪椅」榮獲不分類金獎。在電機資訊類的部分，義守大學電機工程系「以樹莓派建立具口罩識別與溫度校正之紅外線熱像儀系統」獲得最佳應用獎，國立高雄科技大學電機工程系「六足變形機器人」、「提升探勘速度之風扇電力探勘載具」分別拿下最佳潛力獎與最佳創意獎，崑山科大則取得7項佳作。
工程應用類由崑山科技大學電機工程系「透過創新材料氣凝膠於分層結構底部提升UVA LED光電熱特性」、國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系「射出成形機結合AI影像辨識之應用」雙雙獲得最佳應用獎；義守大學電機工程系「基於嵌入式裝置建立眨眼特徵的癲癇偵測系統」獲得最佳創意獎，國立雲林科技大學電子工程系「一之謂腎－基於CNN-LSTM的AI預測系統，可用於AKI的預防和早期干預」獲得最佳潛力獎，崑山科大另取得6項佳作。
崑山科大行政副校長鐘俊顏表示，全球都追求的「永續發展」必須仰賴「教育」，該校今年邁入創校58年，積極與各大產業合作、共同成長，產學績效及培育業界所需人才的用心備受肯定。他特別感謝萬潤科技股份有限公司盧鏡來董事長，願意連續16年贊助舉辦該競賽，使得創意能源源不絕的被產生，進入後疫情時代，也吸引更多隊伍參賽，今年度所有組別共徵集到逾300件作品，他也期待大家都能取得好成績。學術副校長暨工程學院院長周煥銘特別補充，大專組競賽評審團隊在歷屆競賽中完全沒有崑大教師參與，以求競賽公平公正進行。
盧鏡來董事長說，進入AI時代，所有科技都必須要「創新」，很高興每年都能看得到更創新、富創意的隊伍，期能透過連續舉辦16屆的競賽，提供學生一個交流平台，並從評審評分的過程給予的建議當中，得到一些正面的啟發。大專組評審長張信良校長提到，科技時代有許多東西會被取代，唯有「創意」及「實作」不會被取代，萬潤競賽正好囊括了這兩點，他勉勵同學經過創意實作累積能量，未來在產業能有所貢獻。