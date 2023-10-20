現場直擊／這球到底是界外還是二壘安打？藍寅倫賽後說：你覺得呢
台鋼雄鷹今（20）日擊敗富邦悍將，拿到二軍總冠軍賽冠軍，也是隊史首座二軍總冠軍，明年要升一軍，球隊實力已經有一定程度，而比賽中3局下台鋼藍寅倫敲出的安打，一開始被判為界外球，經過總教練洪一中挑戰後，裁判也改判為二壘安打，富邦陳金鋒總教練不滿上前抗議，反而被趕出場，成為比賽分水嶺，賽後藍寅倫被問到此事，他說：「你覺得呢？」
記者吳政紘/嘉義報導
藍寅倫在季中被交易到台鋼，他說：「有點不可思議，這個冠軍很有意義，感覺不太一樣，也是我第一次二軍總冠軍，這個冠軍很重要，也是證明自己，謝謝教練給我這個機會。」
藍寅倫敲出二壘安打後，也在外野看重播，他說：「你覺得呢？我覺得是界內。」
跟洪總一起打拚，藍寅倫一起拿下6座總冠軍，他也了解到自己跟這些年輕隊友有些「世代差異」，但他知道自己來到台鋼，就是要幫助這些學弟，「要盡快融入他們，也跟著他們，讓自己變年輕。」
明年要上一軍，藍寅倫希望球迷為他們加油，他說：「每次打擊我都很珍惜，有沒有機會都一樣，冠軍賽短期比賽，今天剛好平手，也告訴自己要為球隊建功，很開心自己做到，沒有辜負教練的期望。」
記者實際在嘉義市立棒球場，為沒有到場的球迷檢視，走到外野草皮，的確有噴漆的外野界線，但也有些噴漆因為打到會「發散」，因此，用影片來看，的確會是安打的機率較高。