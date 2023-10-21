陸軍257旅鬥毆案偵結不起訴 十軍團：涉案者悔過禁足
陸軍第十軍團指揮部今（21）日表示，所屬257旅於今（112）年8月份肇生新兵案件，相關涉案人員除移送法辦外，依「刑懲併行」原則，已分別執行悔過15日至禁足6日不等處分；另經嘉義地檢署偵查終結，渠等人員未提出傷害告訴，且未構成刑事不法，予以不起訴處分，十軍團指揮部尊重司法偵查結果。
記者呂炯昌／台北報導
駐守在嘉義的陸軍第十軍團指揮部轄屬257旅，8月29日上午4個月軍事訓練役的役男進行體能鑑測時，其中有2個連的役男正在進行3000公尺徒手跑步鑑測，跑步途中某連的弟兄因看不慣他連的弟兄，起初只是互瞪，豈料鑑測完後雙方竟開口互嗆，接著彼此撂人助陣，最後變成營內鬥毆。
陸軍十軍團8月底曾說明指出，轄屬257旅數名軍事訓練役男，8月29日上午在營內因細故致生肢體衝突，在場幹部立即制止，並嚴加管束，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯人員於當日移送法辦，並召開懲評會檢討重懲；另外，將援引為例，通令各單位持續引導官兵正向情緒管理及強化軍法紀教育，以端正軍風紀律。
第十軍團指出，本件雖屬不得再議案件，惟此案對軍事安全及領導統御影響甚鉅，後續將主動與檢察機關聯繫溝通，嚴正表達國軍整飭軍風立場，促請審慎衡酌類案，以嚴肅軍法紀。